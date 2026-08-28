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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (13:15 IST)

ஒரே ஒரு நொடியில் எல்லாம் போய்விடும்!.. நிவேதே பெத்துராஜ் ஃபீலிங்!...

nivetha pethuraj
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (13:15 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நாள் கூத்து திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமானவர் நிவேதா பெத்துராஜ். அதன்பின் பொதுவாக எம்மனசு தங்கம், டிக் டிக் டிக், திமிரு புடிச்சவன், சங்கத்தமிழன், பொன் மாணிக்கவேல் உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் இவர் நடித்தார். சில தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார்.

நேற்று முன்தினம் நேபாளத்தில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டு பலரும் உயிரிழந்த போது அங்கு சுற்றுலா சென்ற தனது பெற்றோர் குறித்த தகவல் தெரியவில்லை.. அவர்கள் பற்றிய தகவல் கிடைத்தால் அதிகாரிகள் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என இன்ஸ்டாகிராமில் நிவேதா பதிவிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் தற்போது ‘நேபாளத்திலும் திபெத் எல்லை பகுதியிலும் நடந்துள்ள துயர சம்பவத்தை பார்க்கும்போது வாழ்க்கையில் எது முக்கியம் என்பது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பணம்,  புகழை தேடி ஓடுவதோ அல்லது மற்றவர்களின் அங்கீகாரத்திற்காகவோ அலைவதோ இல்ல. ஒரே ஒரு நொடியில் அது அனைத்தும் நம்மை விட்டு சென்றுவிடும்.

மூச்சை நன்றாக இழுங்கள்.. உங்கள் வேகத்தை குறைத்து உங்கள் மனம் என்ன சொல்கிறது என்று கூர்ந்து கவனிங்கள்.. உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் இந்த வாழ்க்கையை நேசித்து மதியுங்கள்.. உங்கள் வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றுங்கள்’ என ஃபீலிங்காக பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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