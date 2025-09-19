வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 19 செப்டம்பர் 2025 (10:40 IST)

குட் பேட் அக்லி விவகாரம்… தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் 75 கோடி ரூபாய்த் திருப்பிக் கேட்கும் நெட்பிளிக்ஸ்!

குட் பேட் அக்லி விவகாரம்… தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் 75 கோடி ரூபாய்த் திருப்பிக் கேட்கும் நெட்பிளிக்ஸ்!
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வெளியான அஜித்தின் ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தில் சகலகலா வல்லவன் படத்தில் வரும் ‘இளமை இதோ இதோ’ என்ற பாடலை அஜித்தின் சண்டை காட்சி ஒன்றில் பயன்படுத்தி இருந்தனர். அதுபோல அர்ஜூன் தாஸ் எண்ட்ரிக்கு ‘ஒத்த ரூபா தாரேன்’ என்ற பழைய பாடலை பயன்படுத்தி இருந்தனர். இந்த பாடல்களுக்கு இசையமைத்தவர் இளையராஜா. ஆனால் தன்னிடம் அதற்கான அனுமதி வாங்கவில்லை என அவர் நீதிமன்றத்தில் தயாரிப்பாளர் மேல் வழக்குத் தொடுத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் படத்தில் இருக்கும் இளையராஜா பாடல்களைப் பயன்படுத்த இடைக்காலத் தடைவிதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இதையடுத்து தற்போது நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் அதிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் தற்போது குட் பேட் அக்லி படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனத்திடம் 75 கோடி ரூபாய் நஷ்ட ஈடாகக் கேட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தை 110 கோடி ரூபாய் கொடுத்து நெட்பிளிக்ஸ் நிறுவனம் வாங்கி இருந்தது. கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதத்துக்கு மேல் அந்த படம் ஸ்ட்ரீம் ஆகியுள்ள நிலையில் தற்போது பிரச்சனை எழுந்துள்ளதால் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ரோபோ சங்கர் உடலில் என்ன பிர்ச்சனை… மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிக்கை!

ரோபோ சங்கர் உடலில் என்ன பிர்ச்சனை… மருத்துவமனை நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிக்கை!பல்வேறு மேடைகளில் மிமிக்ரி செய்து 2000 களின் தொடக்கத்தில் பிரபலமானவர் சங்கர். மேடைகளில் அவர் ரோபோக்கள் போல நடனமாடியதால் ‘ரோபோ’ சங்கர் என்ற பெயர் அவருக்கு உருவானது. அதன் பின்னர் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான 'கலக்கப்போவது யாரு' நிகழ்ச்சி மூலம் சின்னத்திரையில் கால் பதித்தார்.

காட்சிகளில் திருப்தி இல்லை.. மீண்டும் ஷூட் செய்யும் பிரசாந்த் நீல்!

காட்சிகளில் திருப்தி இல்லை.. மீண்டும் ஷூட் செய்யும் பிரசாந்த் நீல்!கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

100 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’!

100 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

தீபிகா படுகோன் வைத்த நிபந்தனைகள்… இதனால்தான் கல்கி 2 ஆம் பாகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டாரா?

தீபிகா படுகோன் வைத்த நிபந்தனைகள்… இதனால்தான் கல்கி 2 ஆம் பாகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டாரா?தெலுங்கு இயக்குனர் நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் பிரபாஸ், கமல்ஹாசன், அமிதாப் பச்சன், தீபிகா படுகோன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வெளியான படம் கல்கி 2898 ஏடி. மகாபாரத குருச்சேத்திர போரையும், அதற்கு பிறகு 6 ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து நடக்கும் கல்கியின் வருகையையும் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் பெரும் ஹிட் அடித்து 1100 கோடி வசூலித்தது.

நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி நேரில் அஞ்சலி..!

நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்.. துணை முதல்வர் உதயநிதி நேரில் அஞ்சலி..!பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று இரவு காலமானார். அவரது திடீர் மறைவு திரையுலகினரையும் ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com