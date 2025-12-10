புதன், 10 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (17:20 IST)

பூஜை போட்ட ஒருசில நாட்களில் சூர்யா படத்தை வாங்கிய ஓடிடி நிறுவனம்.. எத்தனை கோடி?

பூஜை போட்ட ஒருசில நாட்களில் சூர்யா படத்தை வாங்கிய ஓடிடி நிறுவனம்.. எத்தனை கோடி?
நடிகர் சூர்யாவின் 47வது படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தை பிரபல ஸ்ட்ரீமிங் தளமான நெட்ஃப்ளிக்ஸ் நிறுவனம் பெரும் தொகைக்கு வாங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
சூர்யா தற்போது இயக்குநர் வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் 'சூர்யா 46' படத்தில் நடித்து வருகிறார். அதன் பிறகு, 'ரோமன்சம்' படப்புகழ் இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் தனது 47வது படத்தில் நடிக்கிறார். இந்த படத்தின் பூஜை சமீபத்தில் நடைபெற்றது.
 
இப்படத்தில் சூர்யா காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்கிறார். மேலும், முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகைகள் நஸ்ரியா மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிக்கவுள்ளனர். இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் உருவாகிறது.
 
பான்-இந்தியா அளவில் உருவாகும் இந்த படத்தின் ஓடிடி விற்பனை, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை இப்போதே அதிகரித்துள்ளது. சூர்யாவின் முந்தைய படங்களான 'கருப்பு' மற்றும் 'சூர்யா 46' அடுத்தடுத்து வெளியாகவுள்ள நிலையில், 'சூர்யா 47' படத்திற்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும் இந்த படத்தின் ஓடிடி சரியான விலை குறித்த தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

Edited by Mahendran

'ஹார்ட் பீட் 3' வெப்தொடரின் ஒளிபரப்பு எப்போது? வீடியோ வெளியிட்ட ஹாட்ஸ்டார்..!

'ஹார்ட் பீட் 3' வெப்தொடரின் ஒளிபரப்பு எப்போது? வீடியோ வெளியிட்ட ஹாட்ஸ்டார்..!ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்ற 'ஹார்ட் பீட்' என்ற தமிழ் தொடரின் மூன்றாவது சீசனுக்கான அறிவிப்பு வீடியோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

ஒத்திவைக்கப்பட்ட ‘அகண்டா 2’ புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. பாலையா ரசிகர்கள் குஷி..!

ஒத்திவைக்கப்பட்ட ‘அகண்டா 2’ புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு.. பாலையா ரசிகர்கள் குஷி..!நடிகர் பாலகிருஷ்ணா மற்றும் இயக்குநர் போயபதி ஸ்ரீனு கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள 'அகண்டா 2: தாண்டவம்' திரைப்படத்தின் வெளியீடு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், புதிய தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிவேதா பெத்துராஜ் திருமணம் நிறுத்தப்பட்டதா? காதலர் இன்ஸ்டா பக்கத்தை அன்ஃபாலோ செய்ததால் பரபரப்பு..!

நிவேதா பெத்துராஜ் திருமணம் நிறுத்தப்பட்டதா? காதலர் இன்ஸ்டா பக்கத்தை அன்ஃபாலோ செய்ததால் பரபரப்பு..!நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ், தனது நீண்ட நாள் நண்பரும் காதலருமான ரஜ்ஹித் இப்ரான் உடனான திருமண முடிவை நிறுத்திவிட்டதாக தகவல் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தயாரிக்கும் 40 திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்கள்.. உதயநிதி முன் அறிமுக நிகழ்ச்சி..!

ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தயாரிக்கும் 40 திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்கள்.. உதயநிதி முன் அறிமுக நிகழ்ச்சி..!தென்னிந்திய மொழிகளில் ஜியோ தற்போது கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும், இந்நிறுவனம் தமிழ் உட்பட தென்னிந்திய மொழிகளில் 40 திரைப்படங்கள் மற்றும் சில வெப்தொடர்களை தயாரிக்க உள்ள நிலையில் இதற்கான அறிமுக நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது.

16 வருடங்களுக்கு பின் உருவாகும் '3 இடியட்ஸ் 2'.. அமீர்கான், கரீனா கபூர், மாதவன் நடிக்கிறார்களா?

16 வருடங்களுக்கு பின் உருவாகும் '3 இடியட்ஸ் 2'.. அமீர்கான், கரீனா கபூர், மாதவன் நடிக்கிறார்களா?திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ராஜ்குமார் ஹிரானி மற்றும் நடிகர் அமீர் கான் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிப்பதாக அறிவித்த தாதா சாகேப் பால்கே வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தின் பணிகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். கதை திருப்தி அளிக்காததால், இருவரும் தற்போது தங்களுடைய கவனத்தை பிரபலமான படமான '3 இடியட்ஸ்' திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தின் மீது திருப்பியுள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com