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Last Modified: Wednesday, 1 July 2026 (20:45 IST)

ஹிருத்திக் ரோஷனால் விஜய் சேதுபதிக்கு ஆப்பு!.. ஜெயிலர் 2-வில் நடப்பது என்ன?..

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Publish: Wed, 1 Jul 2026 (20:45 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (20:10 IST)
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ரஜினியின் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் துவங்கப்பட்ட ஜெயிலர் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது வரை முடிந்தபாடில்லை. ஏனெனில் படத்தில் பல மாற்றங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதற்கு காரணம் படம் வெளியாகும் போது விஜய் ரசிகர்கள் எப்படிப்பட்ட நெகட்டிவ் விமர்சனத்தை பரப்பினாலும் படம் தோல்வியடைய கூடாது.. விமர்சகர்கள் யாருமே குறை சொல்லாதபடி ஒரு பரபரப்பான ஆக்சன் படமாக ஜெயிலர் 2 இருக்க வேண்டும் என நினைத்து ரஜினியும், நெல்சனும் கடுமையாக உழைத்து வருகிறார்கள்.

முதல் பாகத்தில் இடம் பெற்றது போலவே 2வது பாகத்திலும் சிவ்ராஜ்குமார், மோகன்லால் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள். அதேபோல், ரஜினியின் கதாபாத்திரத்திற்கு உதவுவது போல விஜய் சேதுபதியும் ஒரு கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார். மேலும், பாலிவுட்டிலிருந்து ஷாருக்கானை கேமியோ வேடத்தில் நடிக்க வைக்கும் முயற்சி நடந்தது. ஆனால், மறுத்திவிட்டார். அதன்பின் பவன் கல்யாணிடம் கேட்டார்கள்.. அவரும் மறுத்து விட ஒருவழியாக ஹிருத்திக் ரோஷனிடம் பேசி அவர் தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

ஹிருத்திக் ரோஷன் தொடர்பான கேமியோ காட்சிகள் எதிர்பார்த்ததை விட சிறப்பாக வந்திருக்கிறதாம். அதனால் அவரின் காட்சிகளை அதிகரிக்க நெல்சன் முடிவு செய்திருக்கிறாராம். அதே நேரம் படத்தின் நீளத்தை குறைப்பதற்காக விஜய் சேதுபதியின் காட்சிகளை கொஞ்சம் குறைக்கவும் அவர் திட்டமிட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது..

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