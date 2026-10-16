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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (12:26 IST)

ஜெயிலர் 2-விலிருந்து நீக்கப்பட்ட மோகன்லால் காட்சிகள்!. நெல்சன் இப்படி செய்யலாமா!..

mohanlal
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (12:30 IST)
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நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்து 2013ம் வருடம் வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது. இந்த படத்தில் மலையாள பட நடிகர் விநாயகன் வில்லனாக நடித்திருந்தார்.
அனிருத் இசையில் வெளியான இந்த திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று ரூ.600 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்தது.

மேலும், ஜெயிலர் படத்தில் கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார் மற்றும் மலையாள நடிகர் மோகன்லால் ஆகியோர் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். அவர்கள் இருவரும் வரும் காட்சிகள் மிகவும் குறைவு என்றாலும் ரசிகர்களை ரசிக்க வைத்தது. அதன் காரணமாக தற்போது வெளியாகியுள்ள ஜெயிலர் 2 படத்திலும் சிவராஜ்குமார் மற்றும் மோகன்லால் கேமியோ வேடத்தில் நடித்திருந்தனர்..

இந்நிலையில், மோகன்லாலில் ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜிஷாத் ஷம்சுதீன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ‘மோகன்லால் சாரின் தனித்துவமான தோற்றங்கள் தொடர்பான காட்சிகளும் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நீக்கிவிட்டனர். டிரெய்லரில் வரும் இரண்டு வினாடி காட்சிகளும் படத்தில் இல்லை.. மோகன்லால் போன்ற ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் நடித்துள்ள காட்சிகளை வெட்டி சுருக்குவது அவசியம் இல்லாதது’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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