ஹாய் படம் எப்படி இருக்கும்? நயன்தாரா சொன்னதை கேளுங்க
லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா மற்றும் கவின் இணைந்து நடித்துள்ள ஹாய் திரைப்படம் வரும் 28-ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜின் உதவியாளரான விஷ்ணு இடவன் இப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.
இப்படத்தில் நயன்தாரா, கவினுடன் பிரபு, கே.பாக்யராஜ், ராதிகா, சத்யன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனின் ரௌடி பிக்சர்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து இப்படத்தை தயாரித்துள்ளன.
இதனிடையே, ஹாய் படத்தின் டிரைலர் நேற்று வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இதையடுத்து படக்குழுவினர் சார்பில் திருச்சியில் புரமோஷன் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் கவின், நயன்தாரா உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய நயன்தாரா, ஹாய் மிகவும் ஸ்வீட்டான படம். படத்தை பார்த்து முடிக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்கள் முகத்தில் ஒரு ஸ்மைல் இருக்கும். இந்த படம் பயங்கர டிராமாவாக இருக்குமா என்றால் இருக்காது. ஆனால் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் என்றார்.
மேலும், குடும்பத்துடன் சென்று பார்க்கக்கூடிய படம் இது. சமீபகாலமாக நாம் ஆக்ஷன் படங்களையே அதிகம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு லவ் ஸ்டோரி அல்லது குடும்பக் கதையை பார்த்து ரொம்ப நாட்களாகிவிட்டது. ‘ஹாய்’ படத்தை குடும்பத்துடன் சென்று பார்க்கலாம். எல்லோரும் ஒன்றாக உட்கார்ந்து பார்க்கலாம். மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு இந்த படம் இருக்கும் என நயன்தாரா தெரிவித்தார்.
இதன் மூலம் ஹாய் படத்திற்கு நயன்தாராவே ஹைப் ஏற்றியுள்ள நிலையில், வரும் 28-ம் தேதி படம் ரசிகர்களை எந்த அளவுக்கு கவரப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.