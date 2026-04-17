மாசம் 1.5 கோடி வட்டி.. வாழ்க்கை செட்டில்! நயன்தாரா கணவர் போடும் 350 கோடி மாஸ்டர் பிளான்
சிம்பு நடித்த 'போடா போடி' திரைப்படத்தின் வாயிலாக கோலிவுட்டில் இயக்குநராக அறிமுகம் ஆனவர் விக்னேஷ் சிவன். முதல் படம் பெரிய அளவில் கைகொடுக்காத நிலையில், தனுஷ் தயாரிப்பில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் நயன்தாரா நடிப்பில் வெளியான 'நானும் ரவுடிதான்' திரைப்படத்தை இயக்கினார்.
இந்த படத்தின் ஷூட்டிங்கின் போதுதான் நயன் - விக்கி இடையே காதல் தீப்பற்றியது. காதல் வலையில் விழுந்ததால் படப்பிடிப்பை சரியாகத் திட்டமிடாமல் பட்ஜெட்டை எக்கச்சக்கமாக விக்னேஷ் சிவன் ஏற்றிவிட்டதாக அப்போதே பலத்த குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. படம் மெகா ஹிட்டாகி மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றாலும், தயாரிப்பாளர் தனுஷுக்கு இது பெரிய நஷ்டத்தையே ஏற்படுத்தியதாக சினிமா வட்டாரங்களில் கூறப்பட்டது. இந்த படமே தனுஷ் விக்னேஷ் சிவன் நட்பு முறிய காரணமாக இருந்தது.
நானும் ரவுடிதான் சமயத்தில் துளிர்த்த காதலை சுமார் 7 வருடங்களாகத் தீவிரமாக வளர்த்து வந்த இந்த ஜோடி, கடந்த 2022-ல் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
இந்நிலையில், தனது பொருளாதாரத் திட்டமிடல் குறித்து விக்னேஷ் சிவன் மிகச் சுவாரஸ்யமாகப் பேசியுள்ளார். அவ்ர் கூறியபோது, வாழ்க்கையில் சுமார் 300 முதல் 350 கோடி ரூபாய் வரை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதே எனது மெயின் டார்கெட். அந்தப் பணத்தை பாதுகாப்பாக 7 சதவீத வட்டியில் வங்கி ஃபிக்சட் டெபாசிட்டில் (FD) முதலீடு செய்துவிடுவேன். இப்படிச் செய்தால், வருடத்திற்கு எப்படிப் பார்த்தாலும் 21 முதல் 24 கோடி ரூபாய் வரை வட்டியாகவே கிடைக்கும். இதைக் கணக்குப் போட்டால், மாதம் ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வட்டியாகவே வந்து சேரும் (தினமும் பல லட்சம் ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கும்). இப்படி ஒரு தொகையை செட் செய்துவிட்டு, எந்தவிதமான தொழில் கவலையும் இன்றி, எனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் முழு நேரத்தையும் செலவிட்டு மிகவும் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும். இதுதான் என் ஆசை என மிகவும் யதார்த்தமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.