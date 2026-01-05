திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (17:51 IST)

அவங்க பண்ண வைக்கிறாங்க.. உண்மை இல்ல.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொளக்கும் நந்தினி

அவங்க பண்ண வைக்கிறாங்க.. உண்மை இல்ல.. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பொளக்கும் நந்தினி
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் உள்ளே வந்த 4 நாள்களில் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்ட போட்டியாளர்தான் நந்தினி. தற்போது பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பை நடத்தி பிக்பாஸ் குறித்தும் அங்கு தனக்கு ஏற்பட்ட மன உளைச்சல் குறித்தும் பேசியுள்ளார். அதுதான் இப்போது ரசிகர்களின் கவனத்தை பெரிதும் ஈர்த்துள்ளது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ரியாலிட்டி இல்லை என்று வெளியேறியவள் நான் என்று நந்தினி கூறியுள்ளார்.
 
அந்த நிகழ்ச்சியை நான் செலக்ட் செய்தது மிகவும் தப்பான சாய்ஸ் என்றும் கூறியுள்ளார். அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அவர் மிகவும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகியிருக்கிறாராம். குறிப்பாக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியிருக்கிறார்களாம். கெரியர் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டும் வருகிறாராம். வெளியில் இருந்து பார்ப்பவர்கள் எல்லாரும் இவரை பைத்தியக்காரி என்றும் கத்திக் கொண்டே இருக்கிற என்றும் இவரை விமர்சிக்கிறார்களாம்.
 
அப்போ உள்ளே இருக்கிறவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், கத்திக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள், அப்படி பண்ண வைக்கிறார்கள். இதெல்லாம் என்ன சொல்வது என்று பதிலுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்கிறார் நந்தினி.  நான் பைத்தியக்காரி என்றால் உள்ள பண்ண வைக்கிறவர்கள்தான் பைத்தியக்காரங்க. உண்மையில் அவர்களுக்குத்தான் கவுன்சிலிங் எடுக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார்.
 
 நான் இப்போது எங்கு போனாலும் நீங்க ஸ்டேபிளா இல்ல. உங்க வீடியோலாம் பிக்பாஸ்ல பார்த்தோம் என என்னுடைய கெரியரே ஸ்பாயில் ஆகியிருக்கிறது. அப்போ என்னை பைத்தியக்காரி என்ற பட்டத்தை கொடுத்துதான் அனுப்பியிருக்காங்களா?பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் என்னெல்லாம் விஷயங்கல் நடக்குது? நடந்து கொண்டிருக்கிறது என உங்க யாருக்குமே தெரியாது.
 
அங்கு ரியாலிட்டியே இல்லைனுதான் நான் கெத்தா வெளியில் வந்தேன். அதுமட்டுமில்ல. வெளியில் போறேன்னு சொல்றவங்கள அவங்க அனுப்புறதே இல்ல. என்ன மட்டும் ஏன் வெளியில் அனுப்பணும்? சதி செய்து அனுப்பினாங்களா என எனக்கு பதில் தெரியணும். இனிமேல் விஜய் டிவியில் போறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே கிடையாது. இந்த  நிகழ்ச்சிக்குள் போனது நான் வெட்கப்படுகிறேன்.
 
மெண்டல் ஹெல்த்த வைலட் பண்றதுக்கு இங்கு யாருக்கும் உரிமை கிடையாது. ஆனால் அங்கு அதுதான் நடக்குது. இந்த மாதிரி ஷோ எல்லாரையும் பாதிக்க வைக்கிறது. இன்றைக்கு ரெட் கார்டு என்ற ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கிறது. இந்த ரெட் கார்டு எதனால் கொடுத்தாங்க? இந்த வைலன்ஸை தடுக்கணும்னா உள்ளே பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள்ளயே தடுத்திருக்கலாம்ல? 24*7 முழுமையும் ஒளிபரப்பு செய்யவில்லை. அதிலும் சில கட் செய்கிறார்கள். 
 
இங்கு எல்லாருக்கும் கெரியர் கிடைச்சதுனு சொல்ல முடியாது. நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் தான் இருக்கிறார்கள். சீசன் 1லிருந்து சீசன் 9 வரை நிறைய பேர் இதை பற்றி சொல்லாமல் ஒளிந்து  கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்வேன் என நந்தினி மிகவும் வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நூறு ஓட்டு கூட கிடைக்காது.. ஏவிஎம் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ரஜினிகாந்த்..!

முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நூறு ஓட்டு கூட கிடைக்காது.. ஏவிஎம் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ரஜினிகாந்த்..!சென்னையில் நடைபெற்ற மறைந்த புகழ்பெற்ற தயாரிப்பாளர் ஏவிஎம் சரவணன் அவர்களின் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி, திரையுலக மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்களின் சங்கமமாக அமைந்தது. இவ்விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த், உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட பல முக்கியப் பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

டெல்லி மட்டும்தான் இந்தியாவா? சிவகார்த்திகேயனின் ‘பராசக்தி’ டிரைலர்..!

டெல்லி மட்டும்தான் இந்தியாவா? சிவகார்த்திகேயனின் ‘பராசக்தி’ டிரைலர்..!இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘பராசக்தி’ திரைப்படத்தின் ட்ரெய்லர் நேற்று வெளியாகி இணையத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

ரெட் கார்டு வாங்கினாலும் கம்ருதீன்தான் வின்னர்! இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க?

ரெட் கார்டு வாங்கினாலும் கம்ருதீன்தான் வின்னர்! இவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்க?பிக்பாஸ் வரலாற்றில் முதன் முறையாக ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டது இந்த சீசனில்தான். இதற்கு முன் மஹத் மற்றும் பிரதீப்புக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

துருவ நட்சத்திரம் ரிலீஸ் எப்போது? சூப்பர் ஸ்டாருடன் ஒரு படம் கமிட் ஆகியுள்ளேன்: கெளதம் மேனன்

துருவ நட்சத்திரம் ரிலீஸ் எப்போது? சூப்பர் ஸ்டாருடன் ஒரு படம் கமிட் ஆகியுள்ளேன்: கெளதம் மேனன்தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநரான கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், சமீபத்தில் தனது அடுத்தடுத்த மெகா திட்டங்கள் குறித்த அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார்.

பார்வதிக்கு இதுவும் வேணும், இன்னமும் வேணும்.. பிக்பாஸ் கொடுத்த ரெட் கார்டுக்கு நெட்டிசன்கள் வரவேற்பு..!

பார்வதிக்கு இதுவும் வேணும், இன்னமும் வேணும்.. பிக்பாஸ் கொடுத்த ரெட் கார்டுக்கு நெட்டிசன்கள் வரவேற்பு..!பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 8-ன் தற்போதைய பேசுபொருள் 'பார்வதி' மீதான ரெட் கார்டு நடவடிக்கைதான். பிக்பாஸ் வீட்டின் விதிமுறைகளை தொடர்ந்து மீறியது மற்றும் சக போட்டியாளர்களிடம் காட்டிய முரட்டுத்தனமான அணுகுமுறை காரணமாக அவர் அதிரடியாக வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com