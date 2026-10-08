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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (18:40 IST)

நாளை நான் இருப்பேனா தெரியாது!.. மரணத்தை முன்பே கணித்த நானா படேகர்!...

nana patekar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (18:43 IST)
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பிரபல பாலிவுட் நடிகர் நானே பாடகர் இன்று அதிகாலை மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்த சம்பவம் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஷாருக்கான் உள்ளிட்ட பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலரும் அவருக்கு இரங்கலை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

கோவாவில் உள்ள தனது வீட்டில் நேற்று இரவு நானா படேகர் உறங்கிக் கொண்டிருந்தபோது 2:30 மணி அளவில் அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக மருத்துவர்கள் சென்று அங்கேயே அவருக்கு சிகிச்சை அளித்தனர். அதன்பின் அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி அதிகாலை 5.20 மணியளவில் அவர் காலமானார். அதன் பின் அவரின் உடல் புனேவில் உள்ள அவரின் சொந்த கிராமத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது..

கடந்த 4ம் தேதி கோவாவில் டோனா பவுலாவில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய நானா படேகர் ‘நாம் அனைவரும் ஒரு நாள் இந்த உலகை விட்டு செல்ல வேண்டும்.. நாளை நான் இருப்பேனா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியாது’ என பேசியிருந்தார். அவர் அப்படி பேசி 4 நாட்களில் அவர் மறைந்தது ரசிகர்களை கலங்க வைத்திருக்கிறது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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