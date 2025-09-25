வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By
Last Modified: வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (14:49 IST)

லோகேஷ் மேல் அதிருப்தியில் உள்ளாரா நாகார்ஜுனா?

லோகேஷ் மேல் அதிருப்தியில் உள்ளாரா நாகார்ஜுனா?
லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்தடுத்த பெற்ற வெற்றிகளால் இந்திய சினிமாவில் கவனிக்கப்படும் இயக்குனர்களில் ஒருவராக உருவானார். அதனால் அவர் இயக்கத்தில் நடிக்க ராம் சரண், அமீர்கான், பிரபாஸ் போன்ற கதாநாயகர்கள் ஆர்வம் காட்டினார். ஆனால் இதெல்லாம் அவர் இயக்கிய ‘கூலி’ படம் ரிலீஸுக்கு முன்புவரைதான்.

‘கூலி’ படத்தின் நெகட்டிவ் விமர்சனம் மற்றும் ட்ரோல்களால் அடுத்து ரஜினி- கமல் இணைந்து நடிக்க உள்ள படத்தை லோகேஷ் இயக்கவேண்டாம் என்ற முடிவை ரஜினிகாந்த் எடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதே போல அமீர்கானும் அவர் இயக்கத்தில் நடிக்க இருந்த சூப்பர் ஹீரோ படத்தைக் கூட கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

ஏனென்றால் கூலி படத்தில் அவர் நடித்திருந்த கதாபாத்திரம் ஒரு கோமாளி போல உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் அமீர்கானின் ரசிகர்கள் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு வேடத்தில் நடிக்க ஒத்துக்கொண்டார் என அதிருப்தியை வெளியிட்டனர். அதே போல நாகார்ஜுனா நடித்த வில்லன் வேடமும் சரியாக உருவாக்கப்படாமல் தத்தி போல உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக கேலிகள் பரவின.

இதனால் நாகார்ஜுனா கூட லோகேஷ் மேல் அதிருப்தியில் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதுவரை 98 படங்களில் நடித்துள்ள நாகார்ஜுனா வில்லனாக நடித்ததே இல்லை. ரஜினிக்காகவும் லோகேஷுக்காகவும்தான் வில்லனாக நடிக்க ஒத்துக்கொண்டார். ஆனால் அந்த கதாபாத்திரத்தை சரியாக உருவாக்காமல் கோட்டை விட்டுவிட்டார் லோகேஷ் என அதிருப்தியில் உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

திராவிட வெற்றிக் கழகம்.. DVK..! புதிய கட்சியை தொடங்கிய நடிகை அபிராமி!?

திராவிட வெற்றிக் கழகம்.. DVK..! புதிய கட்சியை தொடங்கிய நடிகை அபிராமி!?தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் திடீரென நடிகை அபிராமி கட்சி தொடங்கியது போல வெளியிட்டுள்ள போஸ்டர் வைரலாகி வருகிறது.

சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி தியேட்டரை இடிக்கும் பணிகள் தொடக்கம்!

சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி தியேட்டரை இடிக்கும் பணிகள் தொடக்கம்!மத்திய சென்னை சென்னை மக்களின் குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்க மக்களின் தியேட்டராக இருந்து வந்த ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி தியேட்டர் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கபப்ட்டது. இந்த தியேட்டரில் டிக்கெட் விலையே 40 முதல் 60 ரூபாய் வரைதான் இருந்தது. இந்த தகவல் சினிமா ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக செயல்படாமல் இருந்தது.

தன் மார்க்கெட்டை விட பல மடங்கு செலவு செய்து ‘கில்லர்’ படத்தை உருவாக்கும் எஸ் ஜே சூர்யா!

தன் மார்க்கெட்டை விட பல மடங்கு செலவு செய்து ‘கில்லர்’ படத்தை உருவாக்கும் எஸ் ஜே சூர்யா!ஒரு காலத்தில் தென்னிந்திய மொழிகளின் மோஸ்ட் வாண்டட் இயக்குனராக இருந்தவர் எஸ் ஜே சூர்யா. ஆனால் நடிப்பில் ஏற்பட்ட ஆர்வம் காரணமாக அவர் இயக்கத்தை விட்டார். நடிப்பில் அவருக்கு ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும் தற்போது தென்னிந்திய சினிமாவின் மோஸ்ட் வாண்டட் வில்லன் நடிகராக உள்ளார்.

ஜி வி பிரகாஷ் –சைந்தவி விவாகரத்து வழக்கு… தீர்ப்பு நாள் அறிவிப்பு!

ஜி வி பிரகாஷ் –சைந்தவி விவாகரத்து வழக்கு… தீர்ப்பு நாள் அறிவிப்பு!தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராகவும், நடிகராகவும் இருக்கும் ஜி வி பிரகாஷ் 2013 ஆம் ஆண்டு, தனது பள்ளிகால தோழியும் பாடகியுமான சைந்தவியைக் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்குக் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இப்படி தமிழ் சினிமாவின் நட்சத்திரத் தம்பதிகளாக இருந்த இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷும், பாடகி சைந்தவியும் விவாகரத்து செய்யப்போவதாக அறிவித்தனர்.

ஏன் இப்படி அழுது வடிகிறார்… நாங்கள்தானே உங்கள் படத்தைக் கொண்டாடினோம்- பிரேம்குமாருக்கு விமர்சகர்கள் பதில்!

ஏன் இப்படி அழுது வடிகிறார்… நாங்கள்தானே உங்கள் படத்தைக் கொண்டாடினோம்- பிரேம்குமாருக்கு விமர்சகர்கள் பதில்!96 என்ற மென்சோகப் படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் பிரேம்குமார் அடுத்து கார்த்தி, அரவிந்த் சாமி நடிப்பில் ‘மெய்யழகன்’ என்ற படத்தை இயக்கினார். இந்த படமும் அவரின் முந்தைய படம் போல நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. ஆனால் மெய்யழகன் திரைப்படம் சில விமர்சனங்களையும் சந்தித்து சராசரியான வெற்றியைப் பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com