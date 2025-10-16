குட் பேட் அக்லி பாடல்களை முறைப்படிதான் வாங்கினோம்… பிரச்சனை குறித்து பேசிய தயாரிப்பாளர்!
ஏப்ரல் மாதம் வெளியான அஜித்தின் ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்தில் சகலகலா வல்லவன் படத்தில் வரும் ‘இளமை இதோ இதோ’ என்ற பாடலை அஜித்தின் சண்டை காட்சி ஒன்றில் பயன்படுத்தி இருந்தனர். அதுபோல அர்ஜூன் தாஸ் எண்ட்ரிக்கு ‘ஒத்த ரூபா தாரேன்’ என்ற பழைய பாடலை பயன்படுத்தி இருந்தனர்.
ஆனால் தன்னிடம் அதற்கான அனுமதி வாங்கவில்லை என அவர் நீதிமன்றத்தில் தயாரிப்பாளர் மேல் வழக்குத் தொடுத்திருந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் படத்தில் இருக்கும் இளையராஜா பாடல்களைப் பயன்படுத்த இடைக்காலத் தடைவிதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதையடுத்து சில தினங்களுக்கு முன்னால் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் அதிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் நெட்பிளிக்ஸ் தளத்தில் ‘குட் பேட் அக்லி’ இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இளையராஜா பாடல்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷ் உருவாக்கிய பின்னணி இசை தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த பிரச்சனை குறித்து தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள விளக்கத்தில் “ நாங்கள் படத்தில் பயன்படுத்திய பாடல்கள் ஒவ்வொன்றையும் 15 முதல் 20 லட்ச ரூபாய் கொடுத்து முறைப்படிதான் சோனி நிறுவனத்திடம் வாங்கினோம். பிரச்சனை இளையராஜா அவர்களுக்கும் சோனி நிறுவனத்துக்கும்தான். இப்போது பாடல்கள் தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி வரவுள்ளது. வழக்கு நிலுவையில் உள்ளதால் அது பற்றி பேசமுடியாது.” என தெரிவித்துள்ளனர்.