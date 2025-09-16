செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (08:21 IST)

என்னதான் ஆச்சு VJS & மிஷ்கினின் ‘டிரெய்ன்’ படம்?... டிரைலர் அப்டேட்!
பிசாசு 2 படத்தில் இணைந்து பணியாற்றிய மிஷ்கின் மற்றும் விஜய் சேதுபதி இப்போது ஒரு முழுநீளப் படத்தில் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளனர். இந்த படத்தை கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரிக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்து முடிந்து போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இந்த படத்துக்கு இயக்குனர் மிஷ்கினே இசையமைக்கிறார். பௌசியா ஒளிப்பதிவாளராக பணியாற்றுகிறார். படத்தில் நாசர் வில்லனாக நடிக்கிறார்.

மேட்டுப் பாளையத்தில் இருந்து சென்னை வரும் டிரெயினில் நடக்கும் சம்பவங்களே திரைக்கதையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒரு சஸ்பென்ஸ் திரில்லராக உருவாகும் இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி ஒரு டிடெக்டிவ்வாக நடிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தின் பணிகள் நிறைவடைந்தும் இன்னும் ஓடிடி மற்றும் டிஜிட்டல் வியாபாரம் நடக்காததால் படத்தின் ரிலீஸ் தாமதமாகிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த படம் முடிந்து ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாகியும் இன்னும் ரிலீஸ் குறித்த எந்த அப்டேட்டும் வெளியாகவில்லை. இந்த படத்தின் சேட்டிலைட் மற்றும் ஓடிடி வியாபாரம் இன்னும் முடியவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. இதற்கிடையில் படத்தின் டிரைலரை தீபாவளியை முன்னிட்டு ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

கண்கூசும் அழகில் அசத்தும் சம்யுக்தா மேனன்!

கண்கூசும் அழகில் அசத்தும் சம்யுக்தா மேனன்!மலையாள சினிமா உலகில் இருந்துதான் இப்போது தென்னிந்திய சினிமாக்களுக்கு ஹீரோயின்கள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி வாத்தி படம் மூலம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர்தான் சம்யுக்தா.தன் பெயருக்குப் பின்னால் மேனன் என்ற சாதி பெயரை நீக்கியதாக அவர் கூறியது பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

வெண்ணிற ஆடையில் தேவதை லுக்கில் அசத்தும் ஜான்வி கபூர்!

வெண்ணிற ஆடையில் தேவதை லுக்கில் அசத்தும் ஜான்வி கபூர்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

ஒன்பதாவது சீசன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கும் தேதி அறிவிப்பு!

ஒன்பதாவது சீசன் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடங்கும் தேதி அறிவிப்பு!விஜய் தொலைக்காட்சியில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒளிபரப்பாகி வந்த ‘பிக்பாஸ்’ நிகழ்ச்சி அதிக ரசிகர்களைக் கவர்ந்த ஒன்றாக அமைந்தது. அந்த நிகழ்ச்சியைக் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கிய விதம் சிலாகிக்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த சீசனில் தன்னுடைய சினிமா மற்றும் அரசியல் பணிகள் காரணமாக அந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகினார்.

விஜய் சேதுபதியை வைத்து படம் இயக்குகிறாரா சிறுத்தை சிவா?

விஜய் சேதுபதியை வைத்து படம் இயக்குகிறாரா சிறுத்தை சிவா?தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களை இயக்கும் ஒரு இயக்குனராக இருந்து வந்தார் சிறுத்தை சிவா. அவர் இயக்கும் படங்கள் எல்லாம் மிகவும் சுமாரான கதை மற்றும் அரதப் பழசான மசாலா டெம்ப்ளேட்டாக இருந்தாலும் அவருக்குத் தொடர்ந்து முன்னணி நடிகர்கள் வாய்ப்பளித்து வந்தனர்.

தனுஷின் அடுத்த படத்தை நான் இயக்கலாம்…. மேடையில் அறிவித்த இயக்குனர் தமிழரசன் பச்சமுத்து!

தனுஷின் அடுத்த படத்தை நான் இயக்கலாம்…. மேடையில் அறிவித்த இயக்குனர் தமிழரசன் பச்சமுத்து!தனுஷ் தனது நான்காவது படமாக (இயக்குனராக) ‘இட்லி கடை’ படத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தேனி உள்ளிட்ட தனுஷின் சொந்த ஊர்ப் பகுதிகளில் தொடங்கி நடந்தது. படத்தை டான் பிக்சர் தயாரிக்க, ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். ஒளிப்பதிவாளராக கிரண் கௌஷிக் பணியாற்றுகிறார்.

