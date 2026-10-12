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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (18:49 IST)

ஒருவழியா டிரெய்ன் ரிலீஸ் தேதி வந்துடுச்சி!.. மிஷ்கின் ஹேப்பி!...

train
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (18:51 IST)
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பிசாசு, துப்பறிவாளன், சைக்கோ, முகமுடி, அஞ்சாதே, ஓநாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் உள்ளிட்ட சில படங்களை இயக்கியவர் மிஷ்கின். கோலிவுட்டில் வித்தியாசமான கோணத்தில் திரைப்படங்களை இயக்கி வருபவர் இவர். மிஷ்கினின் படங்களுக்கென பெரிய ரசிகர் கூட்ட உண்டு.

ஆண்ட்ரியாவை வைத்து மிஷ்கின் இயக்கிய பிசாசு 2 மற்றும் விஜய் சேதுபதியை வைத்து இயக்கிய டிரெய்ன் ஆகிய படங்கள் வெளியாகாமல் கிடப்பில் கிடக்கிறது. இதுபற்றி மிகவும் வருத்தப்பட்டு மிஷ்கின் பேட்டிகளில் சொல்லி வந்தார். இனிமேல் படங்களை இயக்கவே வேண்டாம் என முடிவெடுத்திருப்பதாகவும் வேதனையோடு கூடியிருந்தார்.

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இந்நிலையில்தான் டிரெய்ன் திரைப்படம் வருகிற டிசம்பர் 4ம் தேதி வெளியாகும் என தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பான போஸ்டரை அவரே தனது சமூகவலைத்தள பக்கங்களில் பகிர்ந்துள்ளார். இந்த படத்தை கலைப்புலி தாணு தயாரித்துள்ளார். அடுத்து பிசாசு 2 படம் எப்போது வெளியாகும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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