  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. mysskin doing movie with lokesh kanagaraj
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 5 October 2026 (20:03 IST)

லோகேஷ் கனகராஜை வச்சி ஒரு படம்!.. மிஷ்கின் நினைப்பது நடக்குமா?....

mysskin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (20:06 IST)
google-news
தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான, புதுமையான கதை சொல்லியாக மிஸ்கினை ரசிகர்கள் பார்க்கிறார்கள். கடந்து சில வருடங்களாகவே இயக்கத்தை விட்டுவிட்டு அவர் திரைப்படங்களில் நடிக்க தொடங்கி விட்டார். அதற்கு காரணம் அவர் இயக்கிய பிசாசு 2 மற்றும் டிரெய்ன் ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் இதுவரை ரிலீஸாகவில்லை..

இரண்டு படங்களின் ஓடிடி உரிமையும் தற்போது வரை விற்கப்படவில்லை. அதனால்தான் ரிலீஸ் தேதி முடிவு செய்யப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், சமீபத்தில் லோகேஷ் கனகராஜை சந்தித்து மிஷ்கின் ஒரு கதையை சொல்லியிருக்கிறார். லோகேஷ் கனகராஜுக்கு அவர் சொன்ன கதை பிடித்திருந்தாலும் ‘அடுத்து அல்லு அர்ஜூனை வைத்து ஒரு புதிய படத்தை இயக்கப் போகிறேன்.. அதன் பின் கைதி 2 இருக்கிறது.. 2018-ல் தான் உங்களுக்கு நாள் கால்ஷீட் கொடுக்க முடியும் என சொல்லிவிட்டாராம்.

இதையடுத்து, லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஒரு கதையை சொல்லியிருக்கிறேன்.. அவர் எப்போது கால்ஷீட் கொடுக்கிறாரோ அப்போது அந்த படத்தை துவங்குவேன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஹிட்டு கன்பார்ம்!.. ஜெயிலர் 2 டிரெய்லர் வீடியோ வேற லெவல்..

அடம் பிடித்த நெல்சன்.. ரஜினிக்கு நிம்மதியை கொடுத்த சென்சார்!.. கிரேட் எஸ்கேப்!..

அடம் பிடித்த நெல்சன்.. ரஜினிக்கு நிம்மதியை கொடுத்த சென்சார்!.. கிரேட் எஸ்கேப்!..ஏற்கனவே வெளியான ஜெயிலர் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்த நிலையில் தற்போது ஜெயிலர் 2 படம் உருவாகியிருக்கிறது.

தனுஷ் துவங்கவுள்ள கட்சியின் பெயர் இதுவா?! - கசிந்த செய்தி...

தனுஷ் துவங்கவுள்ள கட்சியின் பெயர் இதுவா?! - கசிந்த செய்தி...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில் தனுஷ் உள்ளிட்ட சில நடிகர்களுக்கும் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகும் ஆசை வந்திருக்கிறது .

மீண்டும் IMAX தியேட்டரில் மண்டாடி!.. சூரி கொடுத்த சூப்பர் அப்டேட்

மீண்டும் IMAX தியேட்டரில் மண்டாடி!.. சூரி கொடுத்த சூப்பர் அப்டேட்வெற்றிமாறனின் உதவியாளர் மதிமாறன் இயக்கத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடித்து கடந்த செப்டம்பர் 10ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் மண்டாடி.

அன்புதாம் எல்லாமே!.. யாருக்கும் போட்டியில்லை!.. ரசிகர்கள் சந்திப்பில் சிவகார்த்திகேயன் பேச்சு...

அன்புதாம் எல்லாமே!.. யாருக்கும் போட்டியில்லை!.. ரசிகர்கள் சந்திப்பில் சிவகார்த்திகேயன் பேச்சு...நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சமீபத்தில் தனது நற்பணி மன்ற நிர்வாகிகள் மற்றும் ரசிகர்களை சந்தித்தார்.

ரொம்ப தாமதம்தான்.. ஆனால்! – டோரதி பார்த்த மாரி செல்வராஜ் சொன்ன வார்த்தைகள்

ரொம்ப தாமதம்தான்.. ஆனால்! – டோரதி பார்த்த மாரி செல்வராஜ் சொன்ன வார்த்தைகள்கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் டோரதி . ரிஷிகாந்த், சனந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ்