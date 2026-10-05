லோகேஷ் கனகராஜை வச்சி ஒரு படம்!.. மிஷ்கின் நினைப்பது நடக்குமா?....
தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான, புதுமையான கதை சொல்லியாக மிஸ்கினை ரசிகர்கள் பார்க்கிறார்கள். கடந்து சில வருடங்களாகவே இயக்கத்தை விட்டுவிட்டு அவர் திரைப்படங்களில் நடிக்க தொடங்கி விட்டார். அதற்கு காரணம் அவர் இயக்கிய பிசாசு 2 மற்றும் டிரெய்ன் ஆகிய இரண்டு திரைப்படங்களும் இதுவரை ரிலீஸாகவில்லை..
இரண்டு படங்களின் ஓடிடி உரிமையும் தற்போது வரை விற்கப்படவில்லை. அதனால்தான் ரிலீஸ் தேதி முடிவு செய்யப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் லோகேஷ் கனகராஜை சந்தித்து மிஷ்கின் ஒரு கதையை சொல்லியிருக்கிறார். லோகேஷ் கனகராஜுக்கு அவர் சொன்ன கதை பிடித்திருந்தாலும் ‘அடுத்து அல்லு அர்ஜூனை வைத்து ஒரு புதிய படத்தை இயக்கப் போகிறேன்.. அதன் பின் கைதி 2 இருக்கிறது.. 2018-ல் தான் உங்களுக்கு நாள் கால்ஷீட் கொடுக்க முடியும் என சொல்லிவிட்டாராம்.
இதையடுத்து, லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஒரு கதையை சொல்லியிருக்கிறேன்.. அவர் எப்போது கால்ஷீட் கொடுக்கிறாரோ அப்போது அந்த படத்தை துவங்குவேன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் லோகேஷ் கனகராஜை சந்தித்து மிஷ்கின் ஒரு கதையை சொல்லியிருக்கிறார். லோகேஷ் கனகராஜுக்கு அவர் சொன்ன கதை பிடித்திருந்தாலும் ‘அடுத்து அல்லு அர்ஜூனை வைத்து ஒரு புதிய படத்தை இயக்கப் போகிறேன்.. அதன் பின் கைதி 2 இருக்கிறது.. 2018-ல் தான் உங்களுக்கு நாள் கால்ஷீட் கொடுக்க முடியும் என சொல்லிவிட்டாராம்.
இதையடுத்து, லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஒரு கதையை சொல்லியிருக்கிறேன்.. அவர் எப்போது கால்ஷீட் கொடுக்கிறாரோ அப்போது அந்த படத்தை துவங்குவேன்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.