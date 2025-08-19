செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Modified: செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (17:04 IST)

பட்ஜெட் வெறும் ரூ.70 லட்சம்.. வசூலோ ரூ.70 கோடி.. திரைப்படம்ன்னா இப்படி இருக்கனும்..!

சமீபகாலமாக, பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படங்கள் முதல் சிறிய பட்ஜெட் படங்கள் வரை பலவும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வருகின்றன. 'வார் 2' மற்றும் 'கூலி' போன்ற அதிகமான பட்ஜெட்டில் உருவான பிரம்மாண்ட படங்கள் ஒருபுறம், ரூ.15 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவான அனிமேஷன் திரைப்படமான 'மகா அவதார் நரசிம்மா' மறுபுறம் என பல ரக படங்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன.
 
இந்த நிலையில் வெறும் ரூ.70 லட்சத்தில் உருவான கன்னட திரைப்படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்றுள்ளது. அந்த படத்தின் பெயர் 'முங்காரு மாலே' (Mungaru Male). 2006-ல் வெளியான இந்த காமெடி-டிராமா திரைப்படத்தை யோகராஜ் பட் இயக்கியிருந்தார். ப்ரீதம் குப்பி கதை எழுதிய இந்தப் படம், வெறும் ரூ.70 லட்சம் பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்டு, உலகளவில் ரூ.75 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது.
 
'முங்காரு மாலே' ஒரு ரொமான்டிக் காமெடி இசை திரைப்படம். ப்ரீதம் மற்றும் நந்தினி என்ற இரண்டு நபர்களை சுற்றி இந்த கதை நகர்கிறது. நந்தினியை காதலிக்கும் ப்ரீதம், அவளுக்கு ஏற்கெனவே திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டதை அறிந்து மனம் உடைகிறான். அதன் பிறகு நடக்கும் திருப்பங்களே கதை.
 
இதுவரை இந்த படத்தை பார்க்காதவர்கள், அதை ஓடிடி தளமான ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் கண்டுகளிக்கலாம். இந்த படம் ஐ.எம்.டி.பி-யில் 8.4 என்ற உயர்ந்த மதிப்பீட்டைப் பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

