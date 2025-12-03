புதன், 3 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (18:57 IST)

தனுஷ், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. யாரை காதலிக்கிறார் மிருணாள் தாக்கூர்? பரபரப்பான இன்ஸ்டா பதிவு..!

தனுஷ், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. யாரை காதலிக்கிறார் மிருணாள் தாக்கூர்? பரபரப்பான இன்ஸ்டா பதிவு..!
'சீதா ராமம்' படப்புகழ் நடிகை மிருணாள் தாக்கூர், சமீப காலமாக நடிகர் தனுஷ் மற்றும் கிரிக்கெட் வீரர் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் ஆகிய இருவருடனும் காதலில் இருப்பதாக வதந்திகள் பரவி வந்தன.
 
மிருணாள் நடித்த திரைப்பட நிகழ்வுகளில் தனுஷ் கலந்துகொண்டதுடன், இன்ஸ்டாகிராமில் மிருணாள் கருத்து தெரிவிப்பதும் இந்த ஊகங்களுக்கு மேலும் வலு சேர்த்தது. இதற்கிடையே, ஸ்ரேயஸ் ஐயருடனும் மிருணாள் நெருக்கமாக இருப்பதாக மற்றொரு வதந்தியும் கிளம்பியது.
 
இந்த கிசுகிசுக்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, நடிகை மிருணாள் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை பகிர்ந்துள்ளார். தன் தாயுடன் சிரிக்கும் வீடியோவை பதிவிட்ட அவர், “அவர்கள் பேசுகிறார்கள், நாங்கள் சிரிக்கிறோம்,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், “வதந்திகள் எப்போதும் இலவச விளம்பரங்களே. எனக்கு அது பிடிக்கும்” என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
 
இந்த பதிலின் மூலம், அவர் இந்த இருவரில் யாரையும் காதலிக்கவில்லை என்பதை குறிப்பதாகவும், ஆனால் வதந்திகளை ரசிப்பதாகவும் மறைமுகமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva

ரிலீஸுக்கு முன்பே கோடியை அள்ளிய ‘ஜனநாயகன்’.. ஆனால் அதிலும் ஒரு சிக்கல்

ரிலீஸுக்கு முன்பே கோடியை அள்ளிய ‘ஜனநாயகன்’.. ஆனால் அதிலும் ஒரு சிக்கல்விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படம் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி பொங்கல் ரிலீஸ் ஆக வெளியாக இருக்கின்றது.

பாருவின் காலில் விழுந்து கதறிய ரம்யா.. அப்படி என்ன தான் நடந்தது?

பாருவின் காலில் விழுந்து கதறிய ரம்யா.. அப்படி என்ன தான் நடந்தது?பிக் பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி 58 நாட்களை கடந்துள்ளது. 20 போட்டியாளர்களில் 9 பேர் வெளியேறியுள்ள நிலையில், சென்ற வாரம் வெளியேற்றம் இல்லை.

எனக்கும் நாகேஷுக்கும் மட்டும்தான் அது தெரியும்.. இப்படிலாம் நடந்திருக்கா?

எனக்கும் நாகேஷுக்கும் மட்டும்தான் அது தெரியும்.. இப்படிலாம் நடந்திருக்கா?தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆகச் சிறந்த நடிகராக இருந்தவர் காமெடி புயல் நாகேஷ். இன்று எத்தனையோ பல நடிகர்கள் காமெடியில் கலக்கி வருகிறார்கள்.

மகேந்திரன் பற்றி சொன்னதுல என்ன தப்பு? ராஜகுமாரனுக்காக வக்காளத்து வாங்கும் பயில்வான் ரங்கநாதன்

மகேந்திரன் பற்றி சொன்னதுல என்ன தப்பு? ராஜகுமாரனுக்காக வக்காளத்து வாங்கும் பயில்வான் ரங்கநாதன்சமீப காலமாக இயக்குனரும் தேவயானியின் கணவருமான ராஜகுமாரனின் பேச்சு பெரிய பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது.

கார்த்தியின் ’வா வாத்தியாரே’ படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது? தேதியை அறிவித்த படக்குழு!

கார்த்தியின் ’வா வாத்தியாரே’ படத்தின் ரிலீஸ் எப்போது? தேதியை அறிவித்த படக்குழு!நடிகர் கார்த்தி நடித்திருக்கும் புதிய திரைப்படமான 'வா வாத்தியாரே’ வெளியாகும் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த படம் வரும் டிசம்பர் 12ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

