மிஸ்டர் & மிஸஸ் தமிழ் இலண்டன் கொண்டாட்டம்!

தமிழ் சமூகத்தில் புதிய அலை உருவாகியுள்ளது—தோழமை, திறமை, மற்றும் துணிச்சல் மிகுந்த பெண்கள். Miss & Mrs Tamil (UK & Europe) என்பது ஒரு மேடையே அல்ல; இது ஒரு இயக்கம். அழகு நோக்கமும், திறமை அரங்கும், சமூகத்திற்கான நிலையான ஆசையும் கொண்ட ஒரு இயக்கம்.
இந்த நிகழ்வு சாதாரண அழகு போட்டி மட்டுமல்ல; இது தமிழ் கலாச்சாரம், மரபு மற்றும் UK, Europe-ல் வாழும் தமிழ் பெண்களின் சாதனைகளை காணும் விழா.
Miss & Mrs Tamil Finals 2025
Miss Tamil என்பது ஒரு நோக்கமுள்ள கண்டேஸ்ட். இது UK மற்றும் Europe-ல் முதல் முறையாக, செப்டம்பர் 27, 2025 அன்று லண்டனில் மிகவும் விலாசமாக நடைபெற்றது. பெரும்புகழ்பெற்ற London Hilton Metropole, Kensington Suite-இல் இந்த விழா நடைபெற்றது.
இந்த விழாவில் ராதிகா சரத்குமார், துஷாரா விஜயன் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள், உலகபுகழ் பெற்ற ராப்பர் வாகீசன் ராசையா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். சிறந்த மதிப்புக் கொண்ட உணவு, மேசை சேவை மற்றும் தேசிய அளவிலான நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு, West End நிலைக்கு இணையாக இருந்தது. நடனம், பாடல், அறிமுக சுற்று, ராம்ப் வாக் மற்றும் கேள்வி-பதில் பகுதிகள் நிகழ்ச்சியில் இடம் பெற்றன.
விருதாக Miss Smile, Miss Talent, Miss Charity, Miss Bare Face, Miss Personality ஆகியவை வழங்கப்பட்டன. இதேபோல் Mrs பிரிவிலும் சாச் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. Miss மற்றும் Mrs பிரிவுகளில் தலா ஒரு நடப்பு வெற்றி பெற்றனர். மொத்தமாக 24 போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
Mrs துறையில் வெற்றி பெற்றவர்கள்
Winner: லாவண்யா முத்துலிங்கம்
1st Runner-Up: கௌஷிகி பாலச்சந்திரன்
2nd Runner-Up: லகுஷியாமா புஷ்பகாந்தன்
Miss துறையில் வெற்றி பெற்றவர்கள்
Winner: பிரெனுஜா பன்னிர்செல்வம்
1st Runner-Up: சாரு குகனந்தராஜா
2nd Runner-Up: மே கண்டன்
Mrs Sash விருது தயார்
Mrs Smile: மாதுரா லிங்கேஸ்வரன்
Mrs Personality: பிரிந்தா சஞ்சீவ்
Mrs Talent: அரானி திரூதையன்
Mrs Charity: கௌஷிகி பாலச்சந்திரன்
Mrs Bareface: லாவண்யா முத்துலிங்கம்
Miss Sash விருது தயார்
Miss Smile: பிரெனுஜா பன்னிர்செல்வம்
Miss Personality: பிரியா கமலநாதன்
Miss Talent: லாவண்யா மனோஹர்
Miss Charity: தோனா ஜெயசீலன்
Miss Bareface: சாரு குகனந்தராஜா
அதிக்வேண்டுகோளுக்கு ஏற்ப, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அனைத்து சீட்டுகளும் விற்பனையாகியதாகும். கூடுதலாக 600 விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டனர்—55% VIP சீட். கூடுதல் 200 பேர் வேண்டுகோளை நிராகரிக்க வேண்டியிருந்தது.
Miss & Mrs Tamil-இன் முக்கிய நோக்கம் ''தமிளச்சி'' என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை உருவாக்கி, இலங்கை மற்றும் இந்தியா பகுதிகளில் வாழும் தேவையுடைய தமிழ் பெண்களுக்கு உதவுதல். போட்டி மகளிருக்கு உதவும் நோக்கமாக charity அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.
Asian Women’s Resource Centre உடன் சேர்ந்து, Miss & Mrs Tamil Crown UK-யில் குடும்ப வன்முறையை அனுபவிக்கும் தமிழ் பெண்களுக்கு ஹெல்ப்லைன் தொடங்கியுள்ளது.