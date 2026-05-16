கையை கிழித்து நாடகம் நடத்தியது யார் என்பதை நிரூபிப்போம்!.. ரவி மோகன் மாமியார் பேட்டி!..
நடிகர் ரவி மோகன் அவரின் மனைவி ஆர்த்தியை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். ஒருபக்கம், பாடகி கெனிஷா தனது தோழி மட்டுமே என ஜெயம் ரவி பலமுறை சொல்லியும் சிலர் அதை நம்பவில்லை. தொடர்ந்து ஆர்த்திக்கு ஆதரவாகவும் கெனிஷாவுகு எதிராகவும் சமூக வலைத்தளங்களில் தொடர்ந்து பதிவிட்டு வந்தனர்.
இதில், விரக்தியடைந்த கெனிஷா இனிமேல் நான் யாருடைய வாழ்க்கையிலும் இருக்கமாட்டேன்.. சமூக வலைத்தளங்களிலுருந்து வெளியேறுகிறேன்.. ஒருவருக்கு உதவ நினைத்தேன்.. காப்பாற்ற முயற்சி செய்தேன். ஆனால், என் மீது பழி வருகிறது. நான் சென்னையை விட்டே செல்கிறேன்.. என இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருந்தார்.
அந்த ஆதங்கத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரவி மோகன் ஆர்த்தியின் குடும்பம் பற்றி பல புகார்களை கூறினார். ‘நான் சாக வேண்டும் என அவர்கள் நினைக்கிறார்கள்.. என் மகன்களை பார்க்க விடாமல் தடுக்கிறார்கள்.. அதனால் என் கையை கூட நான் கிழித்து கொண்டேன்.. என் தாய் பற்றி கூட அவதூறாக பேசுகிறார்கள்.. என் குடும்பம் பற்றி பேசினால் நான் சும்மா விட மாட்டேன்..
பொய்யான கருத்துக்களை சொல்லி சைபர் புல்லிங் செய்து கெனிஷாவை விரட்டி விட்டார்கள்.. அவர் எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கட்டும்.. ஆனால் நான் யாரையும் சும்மா விட மாட்டேன்.. மூன்றெழுத்து இட்லி நடிகை என் குடும்பத்தை அழித்துவிட்டார். எனக்கும், கெனிஷாவுக்கும் எதாவது நடந்தாலும் அந்த குடும்பம் மட்டும்தான் பொறுப்பு’ என்றெல்லாம் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை கூறினார்..
இந்நிலையில், ஆர்த்தியின் அம்மாவும் ரவியின் மாமியாருமான சுஜாதா தற்போது செய்திகளை சந்தித்தார். அப்போது ரவி மோகனின் அவதூறுகளுக்கு பதில் கொடுக்கப்படும்.. ரவிமோகன் நாடகம் போடுகிறார். கடந்த இரண்டு வருடங்களில் இரண்டு முறை மட்டுமே அவர் தன் மகன்களை பார்த்தார். அவருக்கு எந்த பொறுப்பும் இல்லை. வழக்கு நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது.. நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நாங்கள் அதிகம் பேச முடியாது.. கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே நாங்கள் இதுபற்றி எதுவும் பேசவில்லை இப்பொழுதும் ரவி மோகன் மீது எங்களுக்கு மரியாதை இருக்கிறது.. கையை அறுத்துக்கொண்டு யார் நாடகம் செய்தது என்பதை நாங்கள் விரைவில் நிரூபிப்போம்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்.
