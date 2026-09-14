மூக்குத்தி அம்மன் 2 டீசர் வீடியோ வேறவெல்!.. ஹிட் கன்பார்ம்!..
ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் நயன்தாரா அம்மனாக நடித்து வெளியான மூக்குத்தி அம்மன் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது மூக்குத்தி அம்மன் 2 வை இயக்குனர்
சுந்தர்.சி இயக்கி முடித்திருக்கிறார்.
முதல் பாகத்தை தயாரித்த ஐசரி கணேஷ் இந்த படத்தையும் தயாரித்திருக்கிறார். இந்த படத்திலும் நயன்தாரா அம்மன் வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் எப்போதும் முடிந்துவிட்டாலும் படத்தில் நிறைய கிராபிக்ஸ் மற்றும் VFX காட்சிகள் நிறைய இருப்பதால் அதற்கே பல மாதங்கள் எடுக்கப்பட்டது.
வருகிற தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 6ம் தேதி இந்த படம் வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில், மூக்குத்தி அம்மன் 2 டீசர் வீடியோவை படக்குழு தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில் இடம்பெற்றிருக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
சுந்தர்.சி இயக்கி முடித்திருக்கிறார்.
வருகிற தீபாவளியை முன்னிட்டு நவம்பர் 6ம் தேதி இந்த படம் வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில், மூக்குத்தி அம்மன் 2 டீசர் வீடியோவை படக்குழு தற்போது வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில் இடம்பெற்றிருக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.