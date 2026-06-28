தொடர்புடைய செய்திகள்
- யாஷ், நயன்தாரா நடித்த 'டாஸிக்' திரைப்படம்.. ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு...!
- அப்போ குண்டு... இப்ப திருநங்கையா?!.. உங்களுக்கு என்னடா வேணும்!.. குஷ்பு மகள் கோபம்...
- மீண்டும் பேய் படத்தில் நயன்தாரா!.. எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் காஞ்சனா 4..
- சம்பள விஷயத்தில் நயன்தாராவையே ஓரம் கட்டிய ராஷ்மிகா...
- ரஜினி, கமல் படத்தில் இருந்து விலகியது ஏன்? தேர்தலுக்கு பின் புதுவிளக்கம் அளித்த சுந்தர் சி..!
சுந்தர்.சி - ஐசரி கணேஷ் பஞ்சாயத்து!.. தள்ளிப்போகும் மூக்குத்தி அம்மன் 2 ரிலீஸ்!...
வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் பிலிம்ஸ் ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் நயன்தாரா முக்கிய வேடத்தில் நடித்து வெளியான திரைப்படம் மூக்குத்தி அம்மன். இந்த திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்து நல்ல வசூலை பெற்றது. அதன்பின் அதே நிறுவனம் தயாரிப்பில் மூக்குத்தி அம்மன் 2 தற்போது உருவாகி வருகிறது.
இந்த படத்தை சுந்தர் சி இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பல மாதங்களுக்கு முன்பே துவங்கியது. படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்துவிட்டதா என்கிற தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. ஒரு க்கம் விஷாலை வைத்து புருஷன் என்கிற திரைப்படத்தை சுந்தர்.சி இயக்கி வருகிறார்...
சிலரோ, மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்து விட்டதாகவும் இந்த படத்தில் அதிகமான VFX கிராபிக்ஸ் பணிகள் இருப்பதால் அதற்கு மட்டுமே பல மாதங்கள் ஆகும் என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது. ஒருபக்கம், கிராபிக்ஸ் பணிகளுக்கு பல கோடிகள் செலவாகும் நிலையில் கிராபிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் அந்த பணத்தை கொடுக்கவில்லை என்பதால் தயாரிப்பாளர் மீது சுந்தர்.சி அதிருப்தியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
இதன் காரணமாக கிராபிக்ஸ் பணிகள் தாமதமாகும் என்பதால் அனேகமாக அடுத்த வருடமே மூக்குத்தி அம்மன் 2 படம் வெளியாகும் என்கிற செய்தி தற்போது வெளியே கசிந்திருக்கிறது.
இந்த படத்தை சுந்தர் சி இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பல மாதங்களுக்கு முன்பே துவங்கியது. படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்துவிட்டதா என்கிற தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை. ஒரு க்கம் விஷாலை வைத்து புருஷன் என்கிற திரைப்படத்தை சுந்தர்.சி இயக்கி வருகிறார்...
சிலரோ, மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்து விட்டதாகவும் இந்த படத்தில் அதிகமான VFX கிராபிக்ஸ் பணிகள் இருப்பதால் அதற்கு மட்டுமே பல மாதங்கள் ஆகும் என ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது. ஒருபக்கம், கிராபிக்ஸ் பணிகளுக்கு பல கோடிகள் செலவாகும் நிலையில் கிராபிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு தயாரிப்பு நிறுவனம் அந்த பணத்தை கொடுக்கவில்லை என்பதால் தயாரிப்பாளர் மீது சுந்தர்.சி அதிருப்தியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.