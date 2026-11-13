  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. mookuthi amman 2 movie got failed in box office
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (12:28 IST)

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...

mookuthi amman2
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (12:29 IST)
google-news
தமிழ் சினிமாவில் காமெடி கலந்த காதல் திரைப்படங்களை கொடுத்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி.  சமீபகாலமாகவே ஹாரர் கலந்த காமெடி மற்றும் சாமி திரைப்படங்களை இயக்கி வருகிறார். அப்படி அவர் இயக்கிய அரண்மனை சீரியஸ் படங்கள் சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

அந்த நம்பிக்கையில் நயன்தாராவை வைத்து மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படத்தை சுந்தர்.சி இயக்கினார். இந்த திரைப்படம் தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. ஆனால் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தின் கதை, திரைக்கதை ரசிகர்களை ஈர்க்கவில்லை. எனவே இந்த படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி அடைந்தது. இந்நிலையில் படம் வெளியாகி ஒரு வாரம் ஆகிவிட்ட நிலையில் உலகம் முழுவதும் மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் 20.72 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது..

இந்த திரைப்படம் ரூ.90 முதல் 100 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவானது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்திற்கு முன் கேங்கர்ஸ் என்கிற படத்தை இயக்கிய நடித்திருந்தார் சுந்தர்.சி. அந்த படமும் தோல்வி.. தற்போது மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படமும் தோல்வி பட்டியலில் சேர்ந்துள்ளது..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
200 கோடி வசூலை தாண்டிய சீன்!.. சூர்யாவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி...

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..

மகன் படிக்கும் பள்ளிக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த அஜித்!.. செம சரப்பரைஸ்..குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த புதிய படத்திலும் நடிக்கவில்லை.

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...

சுந்தர்.சிக்கு 2வது தோல்வி!.. 20 கோடி வசூலை தாண்டாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...தமிழ் சினிமாவில் காமெடி கலந்த காதல் திரைப்படங்களை கொடுத்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் சுந்தர்.சி.

200 கோடி வசூலை தாண்டிய சீன்!.. சூர்யாவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி...

200 கோடி வசூலை தாண்டிய சீன்!.. சூர்யாவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி...நடிகர் சூர்யா மலையாள பட இயக்குனர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள திரைப்படம் சீன். இந்த படத்தில் நஸ்ரியா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தொடர் கொலைகளை செய்யும் சைக்கோ கொலைகாரனை பிடிக்க போலிஸ் அதிகாரரியான சூர்யா முயற்சி செய்வதுதான் படத்தின் கதை .

நடிகை சாய்பல்லவியின் காலில் விழுந்து கதறியழுத வசனகர்த்தா.. என்ன நடந்தது?

நடிகை சாய்பல்லவியின் காலில் விழுந்து கதறியழுத வசனகர்த்தா.. என்ன நடந்தது?நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ராமாயணா: பாகம் 1' திரைப்படத்தில் சீதை கதாபாத்திரத்தில் நடித்தபோது தனக்கு ஏற்பட்ட நெகிழ்ச்சியான அனுபவத்தை நடிகை சாய் பல்லவி பகிர்ந்துள்ளார். அண்மையில் யூடியூப் சேனல் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் பேசிய அவர், படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தன்னை கண்கலங்க வைத்ததாக குறிப்பிட்டார்.

ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு முன்பே ரூ.1000 கோடி வசூலித்த ராமாயனம்.. இந்தி பதிப்பில் தான் மிகப்பெரிய வசூல்...

ஜெயிலர் 2 படத்திற்கு முன்பே ரூ.1000 கோடி வசூலித்த ராமாயனம்.. இந்தி பதிப்பில் தான் மிகப்பெரிய வசூல்...நிதேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி மற்றும் யாஷ் ஆகியோர் நடிப்பில் வெளியான 'ராமாயணா' திரைப்படம், உலகளாவிய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலில் 1,000 கோடி ரூபாய் என்ற மாபெரும் மைல்கல்லை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது.