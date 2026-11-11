5 நாளில் காலியான வசூல்!.. மூக்குத்தி அம்மன் 2 கலெக்ஷன் அப்டேட்!...
2020ம் வருடம் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் அவரும், நயன்தாரா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வெளியான மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று ஹிட் அடித்தது.
தற்போது 5 வருடங்கள் கழித்து தற்போது சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா அம்மனாக நடித்து உருவான மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது. இந்த படத்தில் 400க்கும் மேற்பட்ட கிராபிக்ஸ் கலைஞர்கள் பணி புரிந்ததாக சுந்தர்சி பில்டப் எல்லாம் கொடுத்தார்.
ஆனால் படம் வெளியான பின் படம் ரசிகர்களை கவரவில்லை. படத்தின் கதை, திரைக்கதை சுவாரசியமாக இல்லை என ரசிகர்கள் கூறினார்கள். தற்போது படம் வெளியாகி ஐந்து நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் ரூ.20 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. 90 முதல் 100 கோடி வரை பட்ஜெட் கொண்ட மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் 20 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பது படக்குழுவினருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
ஆனால் படம் வெளியான பின் படம் ரசிகர்களை கவரவில்லை. படத்தின் கதை, திரைக்கதை சுவாரசியமாக இல்லை என ரசிகர்கள் கூறினார்கள். தற்போது படம் வெளியாகி ஐந்து நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் ரூ.20 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது. 90 முதல் 100 கோடி வரை பட்ஜெட் கொண்ட மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் 20 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பது படக்குழுவினருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.