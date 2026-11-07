செல்ப் எடுக்காத மூக்குத்தி அம்மன் 2.. முதல் நாள் வசூல் அப்டேட்...
சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா அம்மனாக நடித்து நேற்று வெளியான திரைப்படம் மூக்குத்தி அம்மன் 2. இந்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் ரெஜினா கசந்த்ரா வில்லியாக நடித்திருந்தார். ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சில வருடங்களுக்கு முன்பு மூக்குத்தி அம்மன் வெளியாகி ஹிட் அடித்த நிலையில் அந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் போல சுந்தர்.சி இந்த படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
அதேநேரம், முதல் பாகத்தோடு ஒப்பிடும்போது இந்த 2ம் பாகத்தின் கதை புதிதாக இருக்கிறது.
போலீஸ் அதிகாரியாக பணிபுரியும் நயன்தாரா 2 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு அம்மனாக இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு தெரிய வர தீய சக்திகளை அழிக்க அவர் மீண்டும் அம்மனாக அவதாரம் எடுப்பது போல சுந்தர்.சி கதை, திரைக்கதை அமைத்திருக்கிறார்.
ஆனாலும் பல படங்களில் பார்த்த காட்சிகளே இந்த படத்தில் இருப்பதாலும், காமெடி காட்சிகள் வொர்க் ஆகவில்லை என்பதாலும் ரசிகர்கள் சோர்வடைந்தனர். எனவே மூக்குத்தி அம்மன் 2 படம் நன்றாக இல்லை என்கிற விமர்சனம் வந்தது.
இந்நிலையில் படம் நேற்று வெளியான நிலையில், மூக்குத்தி அம்மன் 2 இரண்டு கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. ராமாயணா மற்றும் சூர்யாவின் சீன் திரைப்படத்திற்கு பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்கள் வந்துவிட்டதால் ரசிகர்கள் அந்த பக்கம் போய் விட்டனர். எனவே மூக்குத்தி அம்மன் 2 பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வியை சந்திக்கும் என்றே கணிக்கப்படுகிறது.
போலீஸ் அதிகாரியாக பணிபுரியும் நயன்தாரா 2 ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு அம்மனாக இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கு தெரிய வர தீய சக்திகளை அழிக்க அவர் மீண்டும் அம்மனாக அவதாரம் எடுப்பது போல சுந்தர்.சி கதை, திரைக்கதை அமைத்திருக்கிறார்.
ஆனாலும் பல படங்களில் பார்த்த காட்சிகளே இந்த படத்தில் இருப்பதாலும், காமெடி காட்சிகள் வொர்க் ஆகவில்லை என்பதாலும் ரசிகர்கள் சோர்வடைந்தனர். எனவே மூக்குத்தி அம்மன் 2 படம் நன்றாக இல்லை என்கிற விமர்சனம் வந்தது.
இந்நிலையில் படம் நேற்று வெளியான நிலையில், மூக்குத்தி அம்மன் 2 இரண்டு கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது. ராமாயணா மற்றும் சூர்யாவின் சீன் திரைப்படத்திற்கு பாசிட்டிவ்வான விமர்சனங்கள் வந்துவிட்டதால் ரசிகர்கள் அந்த பக்கம் போய் விட்டனர். எனவே மூக்குத்தி அம்மன் 2 பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வியை சந்திக்கும் என்றே கணிக்கப்படுகிறது.