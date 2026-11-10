100 கோடி பட்ஜெட்.. 20 கோடியாவது வருமா?!.. காத்து வாங்கும் மூக்குத்தி அம்மன் 2!..
ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் சுந்தர்.சி இயக்கி நயன்தாரா அம்மனாக நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் மூக்குத்தி அம்மன் 2. சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கி நயன்தாரா அம்மனாக நடித்து வெளியான மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்ததால் அந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகமாக தற்போது இந்த படம் வெளியாகியிருக்கிறது.
ஆனால் முதல் பாகத்தைப் போல இரண்டாம் பாகம் ரசிகர்களை தவிர தவறவிட்டது. அதற்கு காரணம் படத்தின் கதை, திரைக்கதை படுமோசமாக அமைந்துவிட்டது. ஏற்கனவே வெளிவந்த அம்மன், மகதீரா போன்ற சில படங்களிலில் இருந்து காட்சிகளை காப்பி அடித்து இந்த படத்தை சுந்தர்.சி இயக்கியிருக்கிறார். சுமார் ரூ.90 முதல் ரூ.100 கோடி பட்ஜெட்டில் மூக்குத்தி அம்மன் 2 படம் உருவானதாக சொல்லப்படுகிறது..
இந்நிலையில் படம் வெளியாகி நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் ரூ.16 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே இந்த படம் தயாரிப்பாளருக்கு ஏராளமான நஷ்டத்தை கொடுக்கும் என்கிறார்கள் திரையுலகினர்.
இந்நிலையில் படம் வெளியாகி நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் மூக்குத்தி அம்மன் 2 திரைப்படம் ரூ.16 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. எனவே இந்த படம் தயாரிப்பாளருக்கு ஏராளமான நஷ்டத்தை கொடுக்கும் என்கிறார்கள் திரையுலகினர்.