பாக்ஸ் ஆபிசில் தோல்வி!.. 10 கோடியை கூட தொடாத மூக்குத்தி அம்மன் 2...
சுந்தர்.சி இயக்கத்தில் நயன்தாரா அம்மனாக நடித்து உருவான திரைப்படம் மூக்குத்தி அம்மன் 2. ஐசரி கணேஷ் இந்த படத்தை தயாரித்திருந்தார். சில வருடங்களுக்கு முன்பு மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படத்தை பாலாஜி இயக்கி அதில் நடித்திருந்தார்.
அதிலும் நயன்தாராவை அம்மனாக நடித்திருந்தார். அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் அடித்து வசூலை அள்ளியது. ஆனால் அதை விட அதிகமான பட்ஜெட்டில், பிரம்மாண்டமாக எடுக்கப்பட்ட மூக்குத்தி அம்மன் 2 ரசிகர்களை கவர தவறிவிட்டது. பல படங்களில் பார்த்த காட்சிகள், கணிக்க கூடிய திரைக்கதை, மொக்கையான கிராபிக்ஸ் காட்சிகளால் படம் ரசிகர்களிடம் எடுபடவில்லை.
முதல் காட்சி வெளியானது முதலே இந்த படத்திற்கு நெகட்டிவ்வான விமர்சனங்கள் வந்தது. எனவே படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. படம் வெளியாகி மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் தமிழகத்தில் 10 கோடியை கூட வசூலிக்கவில்லை. ரூ.9 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது என்கிறார்கள்.
முதல் காட்சி வெளியானது முதலே இந்த படத்திற்கு நெகட்டிவ்வான விமர்சனங்கள் வந்தது. எனவே படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. படம் வெளியாகி மூன்று நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் தமிழகத்தில் 10 கோடியை கூட வசூலிக்கவில்லை. ரூ.9 கோடி மட்டுமே வசூல் செய்திருக்கிறது என்கிறார்கள்.