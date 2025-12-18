வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (17:47 IST)

நெரிசலில் சிக்கிய நடிகை நிதி அகர்வால் விவகாரம்.. தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸ்..!

நெரிசலில் சிக்கிய நடிகை நிதி அகர்வால் விவகாரம்.. தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸ்..!
ஐதராபாத்தில் உள்ள லுலு மாலில் நடைபெற்ற 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழாவின் போது, நடிகை நிதி அகர்வாலை ரசிகர்கள் கூட்டமாக சூழ்ந்து நெரிசலில் சிக்க வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மால் நிர்வாகம் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது குக்கட்பள்ளி காவல்துறையினர் தானாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
 
நிகழ்ச்சியின் போது பாதுகாப்பு வேலிகளை தகர்த்துக் கொண்டு ரசிகர்கள் முண்டியடித்ததால், நிதி அகர்வால் தனது வாகனத்திற்கு செல்ல முடியாமல் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளானார். 
 
இது தொடர்பான வீடியோக்களில், அவர் மிகுந்த அச்சத்துடன் கூட்டத்தில் நெரிசப்படுவதும், தனது துப்பட்டாவை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு பாதுகாப்பாக வெளியேற முயல்வதும் பதிவாகியுள்ளது. இந்த துயரமான காட்சி குறித்து பாடகி சின்மயி உள்ளிட்ட பலரும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
 
காவல்துறை விசாரணையில், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உரிய முன்னனுமதி பெறப்படவில்லை என்பதும், போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. ஒரு நடிகையின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தவறிய மால் நிர்வாகத்தின் அலட்சியம் தற்போது சட்ட ரீதியான விசாரணைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

KGF இணை இயக்குனரின் 4 வயது மகன் லிப்டில் சிக்கி உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது?

KGF இணை இயக்குனரின் 4 வயது மகன் லிப்டில் சிக்கி உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது?பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் கீர்த்தன் நாடகவுடாவின் நான்கு வயது மகன் சோனார்ஷ், லிப்டில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

’பராசக்தி’ படத்தின் வில்லன் கேரக்டருக்கு முதலில் தேர்வு செய்தது ஜெயம் ரவி இல்லை: சுதா கொங்கரா..

’பராசக்தி’ படத்தின் வில்லன் கேரக்டருக்கு முதலில் தேர்வு செய்தது ஜெயம் ரவி இல்லை: சுதா கொங்கரா..சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'பராசக்தி' திரைப்படம் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சுற்றி வளைத்த கூட்டம்.. துப்பட்டாவை பிடித்து இழுத்த ரசிகர்கள்.. தர்மசங்கடத்தில் நடிகை நிதி அகர்வால்..!

சுற்றி வளைத்த கூட்டம்.. துப்பட்டாவை பிடித்து இழுத்த ரசிகர்கள்.. தர்மசங்கடத்தில் நடிகை நிதி அகர்வால்..!ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை நிதி அகர்வால், ரசிகர்களின் அநாகரீகமான அத்துமீறலுக்கு ஆளான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

15 நிமிஷத்துல எல்லா பாடலையும் போட்டுக் கொடுத்த இளையராஜா.. எந்தப் படம் தெரியுமா?

15 நிமிஷத்துல எல்லா பாடலையும் போட்டுக் கொடுத்த இளையராஜா.. எந்தப் படம் தெரியுமா?1976 ஆம் ஆண்டு அன்னக்கிளி திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமாவுக்குள் இசை அமைப்பாளராக அடி எடுத்து வைத்தவர் இளையராஜா.

ராஷ்மிகாவை அடுத்து ஸ்ரீலீலா.. டீப் ஃபேக் மூலம் ஆபாச புகைப்படங்களால் அதிர்ச்சி..!

ராஷ்மிகாவை அடுத்து ஸ்ரீலீலா.. டீப் ஃபேக் மூலம் ஆபாச புகைப்படங்களால் அதிர்ச்சி..!செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அபார வளர்ச்சி ஒருபுறம் வியப்பை ஏற்படுத்தினாலும், அதன் மூலம் பிரபலங்களின் உருவத்தை சிதைக்கும் 'டீப் ஃபேக்' கலாச்சாரம் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com