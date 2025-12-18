நெரிசலில் சிக்கிய நடிகை நிதி அகர்வால் விவகாரம்.. தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸ்..!
ஐதராபாத்தில் உள்ள லுலு மாலில் நடைபெற்ற 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழாவின் போது, நடிகை நிதி அகர்வாலை ரசிகர்கள் கூட்டமாக சூழ்ந்து நெரிசலில் சிக்க வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மால் நிர்வாகம் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது குக்கட்பள்ளி காவல்துறையினர் தானாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
நிகழ்ச்சியின் போது பாதுகாப்பு வேலிகளை தகர்த்துக் கொண்டு ரசிகர்கள் முண்டியடித்ததால், நிதி அகர்வால் தனது வாகனத்திற்கு செல்ல முடியாமல் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளானார்.
இது தொடர்பான வீடியோக்களில், அவர் மிகுந்த அச்சத்துடன் கூட்டத்தில் நெரிசப்படுவதும், தனது துப்பட்டாவை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு பாதுகாப்பாக வெளியேற முயல்வதும் பதிவாகியுள்ளது. இந்த துயரமான காட்சி குறித்து பாடகி சின்மயி உள்ளிட்ட பலரும் தங்களது கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளனர்.
காவல்துறை விசாரணையில், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உரிய முன்னனுமதி பெறப்படவில்லை என்பதும், போதிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. ஒரு நடிகையின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தவறிய மால் நிர்வாகத்தின் அலட்சியம் தற்போது சட்ட ரீதியான விசாரணைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளது.
