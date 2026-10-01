6 நாட்களில் ரூ.35 கோடி வசூல்.. வசூலில் கலக்கும் மீசைய முறுக்கு 2
ஹிப்ஹாப் தமிழா ஆதி இயக்கி, நடித்து, இசையமைத்துள்ள மீசைய முறுக்கு 2 திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றுள்ள நிலையில், இப்படத்தின் 6 நாள் உலகளாவிய வசூல் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, திரைப்படம் 6 நாட்களில் உலகம் முழுவதும் ரூ.35 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான மீசைய முறுக்கு திரைப்படத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகத்தின் மீது ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. அந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி மீசைய முறுக்கு 2 திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தில் ஆதி, கெத்திகா சர்மா, ரம்யா ரங்கநாதன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
கானா இசை இசைத்துறையில் இருக்கும் போட்டி, கனவுகளை நோக்கிய பயணம் உள்ளிட்ட அம்சங்களை மையமாக வைத்து படம் உருவாகியுள்ளது. குறிப்பாக, படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் இசை ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது படத்தின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. அதே சமயம் இரண்டாம் பாதியில் வரும் உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளும் ரசிகர்களை கவர்ந்ததாக பல விமர்சனங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ரசிகர்களிடையே கிடைத்துள்ள வரவேற்பும், தொடர்ந்து வரும் வசூலும் படக்குழுவினருக்கு உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. தற்போது 6 நாட்களில் ரூ.35 கோடி வசூலை கடந்துள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல், மீசைய முறுக்கு 2 படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் பயணத்தில் முக்கியமான மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.