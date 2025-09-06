வித்தியாசமான ஓணம் டிரஸ்ஸில் போட்டோஷூட் நடத்திய மிர்னாளினி ரவி!
தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கிய 'சூப்பர் டீலக்ஸ்' படத்தில் நடிகையாக அறிமுகம் ஆனார் டப்ஸ்மாஷ் வீடியோக்களின் மூலம் பிரபலம் ஆன மிர்னாளினி ரவி.
மிருனாளினி அதற்கு முன்பே நகல் என்ற திரைப்படத்தில் நாயகியாக நடித்ததுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதையடுத்து அவர் விஷால் நடித்த எனிமி உள்ளிட்ட சில படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்தார். எனிமி படத்தில் அவர் நடித்த மால டும் டும் பாடல் இணையத்தில் வைரல் ஹிட்டானது.
பின்னர் சசிகுமார் நடித்த எம் ஜி ஆர் மகன் படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்தார். ஆனால் அதன் பின்னர் அவருக்கு பெரியளவில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவ்வாக இருக்கும் அவர் தற்போது மாடர்ன் உடையில் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன.