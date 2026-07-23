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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 23 July 2026 (11:08 IST)

ஜனநாயகன் படம் பார்க்க வந்த ரசிகர்களுக்கு லட்டு வழங்கி வரவேற்ற அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி!

ஜனநாயகன்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (11:10 IST)
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நீண்ட காத்திருப்புகள் மற்றும் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், விஜய் நடிப்பில் உருவான மிக முக்கியமான திரைப்படமான ஜனநாயகன் இன்று உலகம் முழுவதும் மிக பிரம்மாண்டமாக திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. இத்திரைப்படத்தின் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் திருவிழாப்போன்ற உற்சாகக் கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டியுள்ளன.
 
ஈரோட்டில் உள்ள பிரபல திரையரங்கில் ஜனநாயகன்  திரைப்படத்தைக் காண அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் குவிந்தனர். அப்போது, திரையரங்கிற்கு வந்த ரசிகர்களை நேரடியாகச் சந்தித்த கைத்தறி துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, ரசிகர்களுக்கு லட்டுகள் வழங்கி  வரவேற்பை அளித்தார். படம் பார்க்க வந்த ரசிகர்களுடன் சேர்ந்து அவர் வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டது அங்கு கூடியிருந்த தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியது.
 
ஈரோடு மட்டுமன்றி, சென்னை, மதுரை, கோவை, திருச்சி, நெல்லை என மாநிலத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ரசிகர்களின் கொண்டாட்டம் எல்லையைக் கடந்துள்ளது. சென்னையில் கோயம்பேடு ரோஹிணி, காசினோ, உட்லண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட முன்னணி திரையரங்குகளில் காட்சிகளுக்காக நள்ளிரவு முதலே ரசிகர்கள் திரண்டனர். வானவேடிக்கை, பிரம்மாண்ட மேளதாளங்கள் மற்றும் வண்ணமயமான கொண்டாட்டங்களுடன் ரசிகர்கள் திரைப்பட வெளியீட்டை வரவேற்றனர்.
 
அத்துடன் திரையரங்க முகப்புகளில் அமைக்கப்பட்டிருந்த விஜய்யின் பிரம்மாண்ட கட்-அவுட்டுகளுக்கு ரசிகர்கள் பாலாபிஷேகம் செய்தும், பூமாலைகள் அணிவித்தும் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தினர். பல இடங்களிலும் ரசிகர்கள் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் இனிப்புகளை வழங்கி இந்த ரிலீஸை ஒரு விழா போலக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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