எம்.ஜி.ஆர் தலைப்பில் நடிக்கும் சூர்யா!.. அவர் காட்டுல மழைதான்!...
சூர்யாவுக்கு சில படங்கள் சறுக்கினாலும் கடந்த மூன்று படங்களும் அவருக்கு சூப்பர் ஹிட் படங்களாக அமைந்துவிட்டன. ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் வெளியான கருப்பு, வெங்கி அட்லூரி இயக்கத்தில் வெளியான விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் ஆகிய படங்கள் ஏற்கனவே ஹிட் அடித்த நிலையில் தீபாவளிக்கு வெளியான சீன் திரைப்படமும் சூர்யாவுக்கு ஒரு வெற்றி படமாக அமைந்துவிட்டது.
எனவே மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறார் சூர்யா. அடுத்து மண்டாடி பட இயக்குனர் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்தில் சூர்யா நடிக்கவிருக்கிறார். மண்டாடி படத்தை போலவே இதுவும் கடலோர மீனவர்களின் பற்றிய கதை என சொல்லப்படுகிறது. எனவே, இந்த படத்திலும் கடலில் நிறைய காட்சிகள் இடம் பெறவிருக்கிறதாம்.
இந்நிலையில், இந்த படத்திற்கு படகோட்டி என்கிற தலைப்பை பெற்று விட வேண்டும் என படக்குழு நினைக்கிறது. எம்.ஜி.ஆர் நடிப்பில் 1964ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம் இது. இந்த படத்தை கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பதால் எப்படியும் இந்த தலைப்பை அவர் வாங்கி விடுவார் என திரையுலகினர் பேசுகிறார்கள்.
இந்நிலையில், இந்த படத்திற்கு படகோட்டி என்கிற தலைப்பை பெற்று விட வேண்டும் என படக்குழு நினைக்கிறது. எம்.ஜி.ஆர் நடிப்பில் 1964ம் வருடம் வெளியான திரைப்படம் இது. இந்த படத்தை கலைப்புலி தாணு தயாரிப்பதால் எப்படியும் இந்த தலைப்பை அவர் வாங்கி விடுவார் என திரையுலகினர் பேசுகிறார்கள்.