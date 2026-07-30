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Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 30 July 2026 (12:32 IST)

ஜனநாயகன் படம் பார்த்தா தற்குறியா?.. போங்கடா டேய்!.. மீஷா கோஷல் ஆதங்கம்!...

meesha
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (12:36 IST)
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தமிழ் சினிமாவில் பல திரைபடங்களில் சின்ன சின்ன வேடங்களில் நடித்தவர் மீஷா கோஷல். ஏழாம் அறிவு, ராஜா ராணி உள்ளிட்ட பல படங்களிலும் இவர் நடித்திருக்கிறார். இவர் நடிகர் விஜயின் தீவிர ரசிகை. விஜயின் ஜனநாயகன் படம் வெளியான முதல்நாள் படம் பார்த்துவிட்டு இவர் தனது அனுபவத்தை வீடியோவாக வெளியிட்டார்.

இதையடுத்து மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்காக போராடும்போது நீ படம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாயா?.. என்று விஜயை பிடிக்காத நெட்டிசன்கள் சிலர் மீஷாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கமெண்ட் போட்டார்கள். பலரும் அவரை திட்டவும் செய்தார்கள்., அதோடு, இன்ஸ்டாகிராமில் உன்னை Unfollo செய்கிறேன் எனவும் பலரும் சொன்னார்கள்.

இந்நிலையில், புதிய வீடியோவை வெளியிட்டுள்ள மீஷா கோஷல் ‘ஒவ்வொருவருக்கும் தனக்கு பிடித்த நடிகரின் படத்தை பார்க்க உரிமை இருக்கு. அது தனிப்பட்ட நபரின் விருப்பம்.. தளபதி விஜய் ரசிகர்கள் நாங்கள் என்ன தவறு செய்தோம்? உங்களுக்கெல்லாம் என்ன பிரச்சனை?.. இதுவே வேறு நடிகராக இருந்தால் இப்படி பேசுவீர்களா?..

நான் விஜய் ரசிகை என்பதால் என்னை Un Follow செய்ய விரும்பினால் செய்து கொள்ளுங்கள். எங்களுக்கு பிடித்த ஹீரோவை கொண்டாடினால் அவர் படத்தை பார்த்தால் நாங்கள் தற்குறிகளா?.. ஜனநாயகன் பட வெளியீட்டை மாணவர் போராட்டத்தோடு தொடர்புபடுத்துவது அர்த்தமற்றது’  என பொங்கியிருக்கிறார்..
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
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