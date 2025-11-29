சனி, 29 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (09:41 IST)

கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படப்பிடிப்புக்கு வந்த துணை நடிகர் விபத்தில் மரணம்!

கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’ படப்பிடிப்புக்கு வந்த துணை நடிகர் விபத்தில் மரணம்!
வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குனரும் அசுரன் மற்றும் விடுதலை ஆகிய படங்களின் மூலம் நடிகராகவும் அறியப்பட்டவர் தமிழ். அவர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த ‘டாணாக்காரன்’ திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

இந்நிலையில் அவர் தனது அடுத்த படமான ‘மார்ஷல்’ படத்தில் கார்த்தியை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. கதைக்களம் 1960 களில் ராமேஸ்வரம் மற்றும் அந்த ஊருக்கு வரும் ஒரு கப்பல் பின்னணியில் நடப்பது போல உருவாக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

கடந்த மாதம் ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த படப்பிடிப்பு தற்போது புதுக்கோட்டையில் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த படப்பிடிப்புக்கு அழைத்து வரப்பட்ட துணை நடிகர் ஒருவர் தங்கவைக்கப்பட்டிருந்த ஹோட்டல் அறையின் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார். இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 

