வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (09:07 IST)

மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் படத்தில் கதாநாயகன் ஆக அறிமுகம் ஆகிறாரா இன்பன் உதயநிதி?

மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் படத்தில் கதாநாயகன் ஆக அறிமுகம் ஆகிறாரா இன்பன் உதயநிதி?
தமிழ் சினிமாவுக்கும் முதல்வர் மு க ஸ்டாலினின் குடும்பத்துக்கும் எப்போதுமே நெருக்கமான உறவு இருந்து வந்துள்ளது. கலைஞர் கருணாநிதி அரசியலில் தீவிரமாக செயல்பட்ட அதே நேரத்திலேயே சினிமாவிலும் இயங்கி வந்தார். அதே போல மு க ஸ்டாலின் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் மற்றும் சில படங்களில் நடித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பாக சினிமாவில் நடிகராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் செயல்பட்டார். தற்போது துணை முதல்வர் ஆனதும் சினிமாவில் நடிப்பதை நிறுத்தியுள்ளார். இந்நிலையில் அவரின் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனத்தின் பொறுப்பை அவரது மகன் இன்பன் உதயநிதி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.

அதையடுத்து அவர் நடிகராக அறிமுகமாவதற்கான வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. அதன்படி அவர் நடிக்கும் படத்தை இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கவுள்ளதாகவும் ‘பைசன்’ ரிலீஸுக்குப் பிறகு அந்த படம் தொடங்கும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

விஜய்க்கு எதிராக சீமானின் ‘தர்மயுத்தம்’.. என்ன நடக்கும்?

விஜய்க்கு எதிராக சீமானின் ‘தர்மயுத்தம்’.. என்ன நடக்கும்?நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன் நடித்து முடித்த ஒரு திரைப்படம், நடிகர் விஜய்யின் புதிய படத்துக்கு போட்டியாக பொங்கல் பண்டிகையின்போது வெளியாகவுள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது

அஜித் படத்தின் படப்பிடிப்பில் திடீர் மாற்றம்.. ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுகளின் வருத்தம்:

அஜித் படத்தின் படப்பிடிப்பில் திடீர் மாற்றம்.. ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுகளின் வருத்தம்:தமிழ் சினிமாவின் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டுகள் சிலர், நடிகர் அஜித் சார் தனது படங்களின் படப்பிடிப்பை அடிக்கடி ஹைதராபாத்தில் வைப்பதால், சென்னையில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கானோருக்கு வேலைவாய்ப்பு பாதிக்கப்படுவதாக வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.

சிவகார்த்திகேயன் – சிபி சக்ரவர்த்தி படத்தில் இருந்து ராஷ்மிகா வெளியேற்றமா? யார் ஹீரோயின்?

சிவகார்த்திகேயன் – சிபி சக்ரவர்த்தி படத்தில் இருந்து ராஷ்மிகா வெளியேற்றமா? யார் ஹீரோயின்?நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், 'பராசக்தி' படத்தை தொடர்ந்து, 'டான்' பட இயக்குனர் சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கும் தனது அடுத்த படத்திற்கு தயாராகி வருகிறார். நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்டு வந்த இந்தப் படம் குறித்த புதிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மிஸ்டர் & மிஸஸ் தமிழ் இலண்டன் கொண்டாட்டம்!

மிஸ்டர் & மிஸஸ் தமிழ் இலண்டன் கொண்டாட்டம்!தமிழ் சமூகத்தில் புதிய அலை உருவாகியுள்ளது—தோழமை, திறமை, மற்றும் துணிச்சல் மிகுந்த பெண்கள். Miss & Mrs Tamil (UK & Europe) என்பது ஒரு மேடையே அல்ல; இது ஒரு இயக்கம். அழகு நோக்கமும், திறமை அரங்கும், சமூகத்திற்கான நிலையான ஆசையும் கொண்ட ஒரு இயக்கம்.

பணத்திற்காக ஹிஜாப் அணிந்தாரா தீபிகா படுகோன்.. போலி ஃபெமினிசம் என குற்றச்சாட்டு..!

பணத்திற்காக ஹிஜாப் அணிந்தாரா தீபிகா படுகோன்.. போலி ஃபெமினிசம் என குற்றச்சாட்டு..!நடிகை தீபிகா படுகோன் மற்றும் ரன்வீர் சிங் இணைந்து நடித்துள்ள அபுதாபி சுற்றுலா விளம்பரம், தீபிகா ஹிஜாப் அணிந்து தோன்றியதால் கடும் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com