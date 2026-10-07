ரொம்ப தாமதம்தான்.. ஆனால்! – டோரதி பார்த்த மாரி செல்வராஜ் சொன்ன வார்த்தைகள்
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் டோரதி . ரிஷிகாந்த், சனந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இப்படத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்திருப்பது படத்தின் முக்கிய பலங்களில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான டோரதி , வழக்கமான கமர்ஷியல் படங்களிலிருந்து மாறுபட்ட கதைக்களம் மற்றும் கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகளை அழுத்தமாக பதிவு செய்த விதத்திற்காக பலரது பாராட்டையும் பெற்றது. குறிப்பாக படத்தின் கதை சொல்லும் முறை, நடிகர்களின் நடிப்பு மற்றும் இளையராஜாவின் இசை குறித்து சமூக வலைதளங்களிலும் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியிலும் பாராட்டுகள் வெளியாகின. ஆனால் கம்ர்ஷிய ரசிகர்கள் இப்படத்தை பெரிதும் ரசிகவில்லை
திரைத்துறையைச் சேர்ந்தவர்களும் டோரதி படத்தை பார்த்துவிட்டு படக்குழுவினரை பாராட்டி வருகின்றனர். மனிதர்களின் வாழ்க்கை, அவர்களுக்குள் இருக்கும் ஆசைகள், ஏமாற்றங்கள், கனவுகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளை திரையில் இயல்பாக பதிவு செய்திருப்பதாக பலரும் படத்தை பாராட்டியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் இயக்குநர் மாரி செல்வராஜும் டோரதி படத்தை பார்த்துவிட்டு தனது பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளார். அவு பதிவில்,
இன்று டோரதி பார்த்தேன். ரொம்ப தாமதம் தான். ஆனாலும் பெரும் மனநிறைவை கொடுத்த படம். எப்படியாப்பட்ட மனிதர்களின் கதைகள் படமாக்கப்படவேண்டும் என்று பெரும் விருப்பத்தோடு இருக்கிறோமோ அப்படியாப்பட்ட மனிதர்களின் கதையும் அழுகையும் ஆசைகளும் விருப்பங்களும் துரோகங்களும் கனவுகளும் நம்பிக்கைகளும் அப்பட்டமாய் படம் பிடிக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி. இந்த மகிழ்ச்சிக்கு காரணமான இயக்குநர் திரு.கார்த்திக் சுப்புராஜிற்கும் அதை பெரும் தூணாக நின்று சாத்தியபடுத்திக் கொடுத்த நம் ராஜாவின் இசைக்கும், மொத்த படக்குழுவிற்கும் வாழ்த்துகளும் அன்பும் என்று பதிவு செய்துள்ளார்.