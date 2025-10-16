வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025
வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025 (06:40 IST)

ரிலீஸுக்கு முன்பே தயாரிப்பாளர்களுக்கு இலாபம் கொடுத்த ‘பைசன்’ திரைப்படம்!

நடிகர் விக்ரம்மின் மகனான துருவ் விக்ரம் ‘அர்ஜுன் ரெட்டி’யின் ரீமேக் படமான ஆதித்யா வர்மா படம் மூலமாக் அறிமுகமானார். அதன் பின்னர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் உருவான ‘மகான்’ திரைப்படத்தில் நடித்தார். அதையடுத்து மூன்றாவது படமாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் ‘பைசன்’ படத்தில் நடித்துள்ளார். ஆனால் ‘பைசன்’ படம்தான் தன்னுடைய முதல் படம் என்று துருவ் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபது, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர். தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்தில் இருந்து வெளியானப் பாடல்கள் இணையத்தில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளன.

இந்த படம் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் சுமார் 30 கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாகியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் ரிலீஸுக்கு முன்பாகவே ஓடிடி மற்றும் திரையரங்க வெளியீடு மூலமாக மட்டுமே இதற்கு அதிகமான தொகையை ஈட்டிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. மற்ற வியாபாரங்கள் மூலமாக வரும் கூடுதல் தொகை யாவும் தயாரிப்பாளர்களுக்குக் கூடுதல் இலாபம்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது.

சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படத்தில் கதாநாயகி ஆகும் மாளவிகா மோகனன்!

சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படத்தில் கதாநாயகி ஆகும் மாளவிகா மோகனன்!ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன். இவரின் தந்தை மோகனன் பாலிவுட்டில் முன்னணி ஒளிப்பதிவாளராக திகழ்கிறார். அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன்.

சிவகார்த்திகேயன் அடுத்தடுத்த படங்களின் திட்டங்கள்: தயார் நிலையில் 2 இயக்குனர்கள்.

சிவகார்த்திகேயன் அடுத்தடுத்த படங்களின் திட்டங்கள்: தயார் நிலையில் 2 இயக்குனர்கள்.'டான்' படத்தின் வெற்றியைத் தந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் - இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி கூட்டணி மீண்டும் இணைகிறது என்பது தெரிந்ததே. இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் நவம்பர் 22 அல்லது 23 ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மீண்டும் விஜய் சேதுபதி - பாண்டியராஜ் கூட்டணி: லைக்கா நிறுவனம் தயாரிக்கிறதா?

மீண்டும் விஜய் சேதுபதி - பாண்டியராஜ் கூட்டணி: லைக்கா நிறுவனம் தயாரிக்கிறதா?நடிகர் விஜய் சேதுபதி மற்றும் இயக்குநர் பாண்டியராஜ் கூட்டணியில் 'தலைவன் தலைவி’ நல்ல வெற்றி பெற்ற நிலையில் இந்த படத்திற்குப் பிறகு மீண்டும் ஒரு படம் இதே கூட்டணியில் உருவாகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கமலுடன் இணையும் படத்திற்கு முன் இன்னொரு ரஜினி படம்.. சுந்தர் சி இயக்குனரா?

கமலுடன் இணையும் படத்திற்கு முன் இன்னொரு ரஜினி படம்.. சுந்தர் சி இயக்குனரா?ரஜினியும் கமல்ஹாசனும் இணைந்து நடிக்கவுள்ள படம் ஒன்று உருவாக போவதாக கூறப்பட்டாலும், அதற்கு முன்பாக, ரஜினி ஒரு புதிய படத்தில் நடிக்கவிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பூனம் பாஜ்வாவின் கவர்ச்சி க்ளிக்ஸ்…!

பூனம் பாஜ்வாவின் கவர்ச்சி க்ளிக்ஸ்…!ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் பூனம் பாஜ்வா. சமீபகாலமாக படவாய்ப்புகள் ஏதுமின்றி சிறு சிறு வேடங்களில் தலைகாட்டி வந்தவர் திடீரென உடல் எடை கூடி பருமனாக தோற்றமளித்ததால் அந்த வாய்ப்பும் கிடைக்காமல் போக பிறகு கவர்ச்சியில் தாராளம் காட்ட ஆரம்பித்தார்.

