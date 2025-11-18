செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (17:34 IST)

என்னுடைய மார்பிங் படத்தை என் மகன் பார்த்தால் என்ன நினைப்பான்? பிரபல நடிகை வருத்தம்..!

என்னுடைய மார்பிங் படத்தை என் மகன் பார்த்தால் என்ன நினைப்பான்? பிரபல நடிகை வருத்தம்..!
மராத்திய திரையுலகின் நடிகையான கிரிஜா ஓக், சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் தன்னை ஆபாசமாக சித்தரித்து வெளியிடப்படும் படங்களால் மிகவும் வேதனை அடைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
கிரிஜா ஓக், அட்லி இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடித்த 'ஜவான்' படம் உள்பட 30-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.இந்த நிலையில் சமீபத்தில் அவர் பேட்டியளித்தபோது கூறியதாவது:
 
"நான் டிஜிட்டல் யுகத்தில் வாழ்கிறேன், சமூக வலைதளங்கள் எப்படி இயங்குகின்றன என்பது எனக்கு தெரியும். என்னை வைத்து மார்பிங்  புகைப்படங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. 
 
எனக்கு 12 வயதில் மகன் இருக்கிறான். அவன் தற்போது சமூக வலைதளத்தில் இல்லை. வருங்காலத்தில் பயன்படுத்துவான். இப்போது சுற்றும் புகைப்படங்கள் அப்போதும் இருக்கும். ஒரு அம்மாவின் போலியான புகைப்படங்களை அவனும் ஒருநாள் பார்ப்பான் என்பது எனக்கு தெரியும். இது போன்ற கேவலமான செயல்களை விளையாட்டிற்காக கூட செய்வது பயமுறுத்தும் வகையில் இருக்கிறது."
 
AI உதவியுடன் இதுபோன்ற இழிவான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் ஒருமுறைக்கு இரண்டுமுறை சிந்திக்க வேண்டும் என்றும், அவர்களின் வேடிக்கையான செயலால் தாங்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கிரிஜா ஓக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Edited by Mahendran

எங்கள யாருனு நினைச்சீங்க? மைதானத்தில் ஆட்டம் காண வைத்த அஜித் மகன் மற்றும் SK மகள்

எங்கள யாருனு நினைச்சீங்க? மைதானத்தில் ஆட்டம் காண வைத்த அஜித் மகன் மற்றும் SK மகள்சினிமாவில் நடிகர் அஜித்தும் சிவகார்த்திகேயனும் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்து வருகிறார்கள். அவர்கள் சந்தித்துக் கொண்ட புகைப்படங்கள் அவ்வப்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது..

பாலகிருஷ்ணாவின் அடுத்த படத்தின் நாயகி நயன்தாரா: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

பாலகிருஷ்ணாவின் அடுத்த படத்தின் நாயகி நயன்தாரா: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!தெலுங்கு நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடிக்கும் 111-வது திரைப்படத்தில் நடிகை நயன்தாரா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மூன்றாவது திருமணமும் முறிவு: 'சிங்கிள்' என அறிவித்த பிரபல நடிகை..!

மூன்றாவது திருமணமும் முறிவு: 'சிங்கிள்' என அறிவித்த பிரபல நடிகை..!பிரபல மலையாள நடிகை மீரா வாசுதேவன், தான் ஒளிப்பதிவாளர் விபின் புதியன்கம்மை விவாகரத்து செய்து, மீண்டும் 'சிங்கிள்' என்ற நிலையை அடைந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இது அவரது மூன்றாவது திருமணம் ஆகும்.

இவர் கேட்டதுக்கு சுத்த விட்டு அடிச்சுருப்பாரு.. இளையராஜாவுக்கும் பாரதிகண்ணனுக்கும் இடையே நடந்த சண்டை

இவர் கேட்டதுக்கு சுத்த விட்டு அடிச்சுருப்பாரு.. இளையராஜாவுக்கும் பாரதிகண்ணனுக்கும் இடையே நடந்த சண்டைதமிழ் சினிமாவில் இசைத்துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவானாக வலம் வருபவர் இசைஞானி இளையராஜா. அன்னக்கிளி படத்தின் மூலம் தனது இசை பயணத்தை ஆரம்பித்த இளையராஜா

தனுஷ் படத்தில் நடிக்க அட்ஜெஸ்ட்மெண்ட்!. நடிகை மான்யா ஆனந்த் பகீர்!..

தனுஷ் படத்தில் நடிக்க அட்ஜெஸ்ட்மெண்ட்!. நடிகை மான்யா ஆனந்த் பகீர்!..சினிமா துறையில் நடிகைகளாக வளர்வது என்பது கூட நடந்து விடும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com