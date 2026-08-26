தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் ரிலீஸ்!.. விஜய் சேதுபதி ரசிகர்களுக்கு செம ட்ரீட்!..
தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் விஜய் சேதுபதி. வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களை தேர்ந்தெடுத்து இயல்பான நடிப்பின் மூலம் ரசிகர்களிடம் நெருக்கமானவர் இவர். ஒருபக்கம் ஹீரோவாக மட்டுமே நடிப்பேன் என்று அடம்பிடிக்காமல் வில்லனாகவும் நடித்து வருகிறார்.
அதேபோல் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழி படங்களிலும் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளார். மகாராஜா படத்திற்கு பின் விஜய் சேதுபதிக்கு ஒரு ஹிட் படம் அமையவில்லை. இந்நிலையில்தான், அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதியின் பல திரைப்படங்கள் வெளியாகவிருக்கிறது.
மிஷ்கின் இயக்கத்தில் அவர் நடித்துள்ள டிரெய்ன் திரைப்படம் செப்டம்பர் 18ம் தேதி ரிலீஸாகவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து, பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள பத்தா திரைப்படம் வருகிற அக்டோபர் 1ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. அதேபோல் விஜய் சேதுபதி கேமியோ வேடத்தில் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 படம் அக்டோபர் 15ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.
இதன் மூலம் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் விஜய் சேதுபதியின் மூன்று படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீசாகவிருக்கிறது. இந்த படங்களுக்கு பின் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் ஏற்கனவே விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள பிசாசு 2, மற்றும் தெலுங்கு பட இயக்குனர் பூரி ஜெகநாத் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள ஸ்லம்டாக் 33 டெம்பிள் ரோட் ஆகிய திரைப்படங்களும் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது.
மிஷ்கின் இயக்கத்தில் அவர் நடித்துள்ள டிரெய்ன் திரைப்படம் செப்டம்பர் 18ம் தேதி ரிலீஸாகவிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து, பாலாஜி தரணிதரன் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள பத்தா திரைப்படம் வருகிற அக்டோபர் 1ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. அதேபோல் விஜய் சேதுபதி கேமியோ வேடத்தில் நடித்துள்ள ஜெயிலர் 2 படம் அக்டோபர் 15ம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.
இதன் மூலம் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் விஜய் சேதுபதியின் மூன்று படங்கள் அடுத்தடுத்து ரிலீசாகவிருக்கிறது. இந்த படங்களுக்கு பின் மிஷ்கின் இயக்கத்தில் ஏற்கனவே விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள பிசாசு 2, மற்றும் தெலுங்கு பட இயக்குனர் பூரி ஜெகநாத் இயக்கத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ள ஸ்லம்டாக் 33 டெம்பிள் ரோட் ஆகிய திரைப்படங்களும் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது.