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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (19:28 IST)

உட்கார முடியல.. மொக்கையிலும் சூர மொக்க!.. மகுடம் பார்த்து கதறும் ஃபேன்ஸ்..

magudam
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (19:30 IST)
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விஷால் முதன் முதலாக இயக்கி நடித்துள்ள திரைப்படம் மகுடம். இந்த படத்தில் அஞ்சலி, துஷரா விஜயன், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர். சூர்யாவின் விஸ்வநாத் & சன்ஸ் படத்தோடு மகுடம் படமும் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது.

விஸ்வநாத் & சன்ஸ் படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில் மகுடத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. படம் நன்றாக இருப்பதாக சிலர் சொல்லும் நிலையில் படம் செம போர்.. தியேட்டரில் உட்கார முடியவில்லை என பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்.

படத்தில் ஒரு கதை இல்லை. பல சண்டை காட்சிகள் வருகிறது. நடிகைகள் கதாபாத்திரம் கிரின்ச்சாக இருக்கிறது. படத்தில் இயக்கம் சரியில்லை.. படம் 3 மணி நேரம் ஓடுகிறது.. பாதியிலேயே எழுந்து வந்துவிட்டேன் என படம் பார்த்தவர்கள் தியேட்டருக்கு வெளியே யுடியூப் விமர்சனங்களில் சொல்லி வருகிறார்கள்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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