வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (13:12 IST)

மனோரமா மகன், தேவா தம்பி.. ஒரே நாளில் தமிழ் திரையுலகில் 2 மரணங்கள்.. கண்ணீர் அஞ்சலி..!

மனோரமா மகன், தேவா தம்பி.. ஒரே நாளில் தமிழ் திரையுலகில் 2 மரணங்கள்.. கண்ணீர் அஞ்சலி..!
தமிழ் திரையுலகில் ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து இரண்டு முக்கிய பிரபலங்களின் மரணங்கள் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
பழம்பெரும் நகைச்சுவை நடிகை மனோரமாவின் மகன் பூபதி மற்றும் பிரபல இசையமைப்பாளர் தேவாவின் சகோதரர் சபேஷ் ஆகியோர் இன்று காலமானதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
மனோரமாவின் மகனான பூபதி உடல்நல குறைவால் காலமாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல், தேவாவுடன் இணைந்து பல திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்த 'சபேஷ் - முரளி' இரட்டையர்களில் ஒருவரான சபேஷ் காலமானார்.
 
ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து நடந்த இந்த இரண்டு மரணங்களும், திரையுலகினரிடையே அதிர்ச்சியையும் துயரத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இருவரது மறைவுக்கும் திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran
 

பிரபல இசை நிறுவனத்தின் மேல் அதிருப்தியில் சந்தோஷ் நாராயணன்… என்ன காரணம்?

பிரபல இசை நிறுவனத்தின் மேல் அதிருப்தியில் சந்தோஷ் நாராயணன்… என்ன காரணம்?தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே குடும்ப செண்டிமெண்ட் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அந்த வரிசையில் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் ‘தலைவன் தலைவி’ ஆகஸ்ட் மாதம் ரிலீஸாகி வசூலை வாரிக் குவித்தது. மகாராஜா படத்துக்குப் பிறகு விஜய் சேதுபதிக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக அமைந்துள்ளது.

தெலுங்கில் நாளை ரிலீஸாகும் மாரி செல்வராஜின் ‘பைசன்’..!

தெலுங்கில் நாளை ரிலீஸாகும் மாரி செல்வராஜின் ‘பைசன்’..!பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், மாமன்னன் மற்றும் வாழை ஆகிய படங்களை அடுத்து மாரி செல்வராஜின் ஐந்தாவது படமாக ‘பைசன்’நேற்று ரிலீஸானது. இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன்ஸ் மற்றும் அப்லாஸ் எண்டர்டெயின்மெண்ட் ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரித்துள்ளனர்.

தெலுங்கிலும் ரிலீஸாகும் மோகன் ஜி யின் திரௌபதி 2..!

தெலுங்கிலும் ரிலீஸாகும் மோகன் ஜி யின் திரௌபதி 2..!இயக்குனர் மோகன் ஜி தன்னுடைய சர்ச்சையான திரைப்படங்களான திரௌபதி மற்றும் ருத்ர தாண்டவம் ஆகிய படங்களின் மூலம் கவனம் பெற்றார். கடைசியாக அவர் இயக்கத்தில் செல்வராகவன் மற்றும் நட்ராஜ் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவான பகாசூரன் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

ட்யூட் படத்தில் இளையராஜா பாடல்கள்.. தனி வழக்காக பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் அறிவுரை!

ட்யூட் படத்தில் இளையராஜா பாடல்கள்.. தனி வழக்காக பதிவு செய்ய நீதிமன்றம் அறிவுரை!தமிழ் சினிமாவில் தற்போது பழைய பாடல்களை பயன்படுத்தி வருவது ஒரு ட்ரண்ட் ஆகியுள்ளது. இதில் பெரும்பாலானப் பாடல்கள் இளையராஜாவின் பாடல்களாகவே உள்ளன. ஆனால் இளையராஜாவின் பாடல்களை பயன்படுத்துவது சம்மந்தமாக சில குளறுபடிகள் நிலவி வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com