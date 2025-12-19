வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
அஜித்தின் ‘மங்காத்தா’ ரீரிலீஸ்.. ஜனநாயகன் படத்திற்கு நெருக்கடியா?

அஜித் ரசிகர்கள் தங்களது விருப்பமான 'தல' குறித்த அடுத்தடுத்த தகவல்களால் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். 
 
இயக்குனர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் மற்றும் அஜித் மீண்டும் இணையும் 'AK 64' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு 2026 பிப்ரவரி முதல் தொடங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கான ஆரம்பகட்டப் பணிகள் மற்றும் இடங்கள் தேர்வு தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
 
இதற்கிடையில், அஜித்தின் மைல்கல் திரைப்படமான 'மங்காத்தா' வரும் ஜனவரி 23ம் தேதி மீண்டும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஏற்கனவே 'பராசக்தி' மற்றும் 'ஜனநாயகன்' போன்ற பெரிய படங்கள் ரிலீஸாக உள்ள நிலையில், மங்காத்தாவின் ரீ-ரிலீஸ் பொங்கல் திரைப்படங்களுக்கு கடும் போட்டியை உருவாக்கும் என தெரிகிறது. 
 
குறிப்பாக, பொங்கல் வெளியீடுகள் நீண்ட நாட்களுக்கு திரையில் ஓடுவதை தடுத்து, பெரிய திரைகளை கைப்பற்றும் ஒரு வணிக தந்திரமாகவும் இது பார்க்கப்படுகிறது. எது எப்படியிருந்தாலும், 2026-ன் தொடக்கம் அஜித் ரசிகர்களுக்கு ஒரு கொண்டாட்டமாகவே அமையப்போகிறது.
 
