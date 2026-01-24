சனி, 24 ஜனவரி 2026
Written By BALA
சனி, 24 ஜனவரி 2026 (15:20 IST)

பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் அஜித்தான்!.. கில்லி ரீ-ரிலீஸ் வசூலை தாண்டிய மங்காத்தா!..

mankatha
சமீப காலமாக ரஜினி, விஜய், அஜித் போன்ற நடிகர்கள் 25 வருடங்களுக்கு முன்பு நடித்து வெளியான திரைப்படங்களை ரீ-ரிலீஸ் என்கிற பெயரில் மீண்டும் வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.
முன்னணி நடிகர்களின் புதிய படங்களே பாக்ஸ் ஆபிஸில் தோல்வி அடைந்து வரும் நிலையில் இதுபோன்ற ரீ-ரிலீஸ் படங்கள் தியேட்டர் அதிபர்களுக்கும், வினியோகஸ்தர்களுக்கும், தயாரிப்பாளர்களுக்கும் நல்ல லாபத்தை கொடுத்து வருகிறது.

விஜயின் கில்லி திரைப்படம் ஏற்கனவே வெளியாகி 20 கோடி வரை வசூல் செய்தது.
வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் அஜித்குமார், திரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து 2011ம் வருடம் வெளியான மங்காத்தா திரைப்படம் நேற்று ரி-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது.இந்த திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் தமிழகத்தில் 5 கோடி வரை வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

தரணி இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வெளியான கில்லி திரைப்படம் தமிழகத்தில் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு முதல் நாளில் 3.5 கோடி செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதையடுத்து அஜித் ரசிகர்கள் மங்காத்தா ரீ-ரிலீஸ் வசூலை கில்லி ரீ-ரிலீஸ் வசூலோடு ஒப்பிட்டு சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

