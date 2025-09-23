செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (08:15 IST)

காந்தாராவில் ரிஷப் ஷெட்டிக்குக் குரல் கொடுத்துள்ள மணிகண்டன்!

காந்தாராவில் ரிஷப் ஷெட்டிக்குக் குரல் கொடுத்துள்ள மணிகண்டன்!
காந்தாரா படம் பெற்ற பெருவெற்றிக்குப் பிறகு தற்போது இரண்டாம் பாகம் ‘காந்தாரா-1’ உருவாகி ரிலீஸாகவுள்ளது. படத்துக்கு காந்தாரா –சேப்டர் 1 எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பற்றி பேசிய இயக்குனர் ரிஷப் ஷெட்டி “காந்தாரா படம்தான் இரண்டாம் பாகம். இதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் அடுத்த பாகத்தில் சொல்லப்பட உள்ளது. இந்த படத்தில் தெய்வத்தின் பின்னணி பற்றி சொல்லப்படும்.” எனக் கூறியிருந்தார். இதன் ஷூட்டிங் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நிறைவுற்றது. படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது.

இந்நிலையில் நேற்று ஐந்து மொழிகளில் இதன் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. தமிழில் சிவகார்த்திகேயன் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளார். முதல் பாகத்தில் காந்தாராவாக மறைந்த கதாநாயகனின் மகன் அப்பா ஏன் அப்படி மறைந்து போனார் எனக் கேட்க அதற்கு விடை கூறுவது போல பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தைய கதையாக விரிகிறது டிரைலர்.

நேற்று தமிழ் டிரைலரைப் பார்த்த தமிழ் ரசிகர்களும் படத்தைப் பார்க்க ஆர்வமாக உள்ளனர். இந்நிலையில் தமிழ் டப்பிங்கில் ரிஷப் ஷெட்டிக்கு மணிகண்டன் டப்பிங் பேசியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இந்த தகவல் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!

மீண்டும் சின்னத்திரையில் வனிதா மகள் ஜோவிகா.. அம்பிகாவுடன் ஒரு கலகலப்பான நிகழ்ச்சி..!ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'சமையல் எக்ஸ்பிரஸ் சீசன்-2' நிகழ்ச்சியில், நடிகை அம்பிகா மற்றும் வனிதா விஜயகுமாரின் மகள் ஜோவிகா ஆகியோர் போட்டியாளர்களாக கலந்துகொள்ளவுள்ளனர்.

பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த நடிகர் ஜோஜூ ஜார்ஜின் ஜீப்! கேரளாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!

பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த நடிகர் ஜோஜூ ஜார்ஜின் ஜீப்! கேரளாவில் அதிர்ச்சி சம்பவம்!பிரபல மலையாள நடிகர் ஜோஜூ ஜார்க் ஓட்டிய ஜீப் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் லேட்டஸ்ட் வைரல் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் லேட்டஸ்ட் வைரல் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!கீர்த்தி ஷெட்டி அறிமுகமான உப்பெண்ணா திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகம் பெற்றவர் கீர்த்தி ஷெட்டி. அந்த ஒரு படத்திலேயே தமிழ் தெலுங்கு என இருமொழிகளிலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். இதையடுத்து பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார். அவர் நடித்த வாரியர் திரைப்படமும் தமிழில் ரிலீஸாகி கவனம் பெற்றது.

ட்ரண்ட்டி கிழிந்த ஜீன்ஸ் உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த ஆண்ட்ரியா!

ட்ரண்ட்டி கிழிந்த ஜீன்ஸ் உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த ஆண்ட்ரியா!தமிழ் சினிமாவில் பன்முகத்திறமை கொண்ட கலைஞர்களில் ஆண்ட்ரியாவும் ஒருவர். பாடல் இசை மற்றும் நடிப்பு என 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் அவர் பாடிய ஊ சொல்றியா மாமா பாடல் இந்திய அளவில் ஹிட் ஆனது.

செந்தமிழ் தேன்மொழியாள் to கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா… குஷி பாடல் ரகசியம் பகிர்ந்த எஸ் ஜே சூர்யா!

செந்தமிழ் தேன்மொழியாள் to கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா… குஷி பாடல் ரகசியம் பகிர்ந்த எஸ் ஜே சூர்யா!சமீபகாலமாக விஜய்யின் ரி ரிலீஸ் படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வருகின்றன. அவரின் ‘கில்லி’ மற்றும் ‘சச்சின்’ ஆகிய படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் அதிகம் வசூல் செய்த ரி ரிலீஸ் படங்கள் என்ற சாதனையைப் பெற்றுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com