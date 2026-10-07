மீண்டும் IMAX தியேட்டரில் மண்டாடி!.. சூரி கொடுத்த சூப்பர் அப்டேட்
வெற்றிமாறனின் உதவியாளர் மதிமாறன் இயக்கத்தில் சூரி கதாநாயகனாக நடித்து கடந்த செப்டம்பர் 10ம் தேதி வெளியான திரைப்படம் மண்டாடி. மீனவர்களின் வாழ்க்கை மற்றும் கடலில் நடக்கும் படகு போட்டியை அடிப்படையாக வைத்து இந்த படத்தை இயக்குனர் உருவாக்கியிருந்தார்.
மண்டாடி படத்தில் இடம்பெற்ற படகு போட்டி காட்சிகள் ரசிகர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது. மேலும், திரை அனுபவம் வேண்டும் என்பதற்காக மண்டாடி திரைப்படத்தை IMAX திரையரங்குகளிலும் வெளியிட்டனர். இதற்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது..
மண்டாடி திரைப்படம் உலகமெங்கும் ரூ.150 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த படம் ரூ.100 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இந்நிலையில், ரசிகர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று மண்டாடி திரைப்படம் மீண்டும் IMAX திரையரங்குகளில் வெளியிடவிருக்கிறோம். நாளை மறுநாள் 9,ம் தேதி முதல் IMAX திரையரங்குகளில் மண்டாடி வெளியாகும் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
மண்டாடி திரைப்படம் உலகமெங்கும் ரூ.150 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த படம் ரூ.100 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இந்நிலையில், ரசிகர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று மண்டாடி திரைப்படம் மீண்டும் IMAX திரையரங்குகளில் வெளியிடவிருக்கிறோம். நாளை மறுநாள் 9,ம் தேதி முதல் IMAX திரையரங்குகளில் மண்டாடி வெளியாகும் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.