சூரியின் மண்டா செய்த மாஸ் சாதனை.. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.100 கோடி வசூல்!
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (13:36 IST)
தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகனாக சூரி தொடர்ந்து வித்தியாசமான கதைகளை தேர்வு செய்து நடித்து வரும் நிலையில், அவரது நடிப்பில் வெளியான மண்டாடி திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மிகப்பெரிய சாதனையை படைத்துள்ளது.
மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் உருவான மண்டாடி திரைப்படம் கடந்த செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. சூரியுடன் சுஹாஸ், மகிமா நம்பியார், சத்யராஜ், ரவீந்திர விஜய் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ள இப்படத்திற்கு எஸ்.ஆர்.கதிர் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.
ராமநாதபுரம் கடலோரப் பின்னணியில் நடைபெறும் பாரம்பரியமான பாய்மரப் படகுப் போட்டியை மையமாக வைத்து இப்படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நட்பு, போட்டி, துரோகம், குடும்பம் என பல்வேறு உணர்வுகளை விளையாட்டு பின்னணியுடன் இணைத்து படமாக்கியுள்ளார் இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி.
தமிழ் சினிமாவில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படாத ஒரு விளையாட்டு களத்தை மையமாகக் கொண்டிருப்பதே படத்தின் முக்கியமான சிறப்பம்சமாக விமர்சனங்களில் குறிப்பிடப்பட்டது. குறிப்பாக கடலில் நடைபெறும் படகுப் போட்டிக் காட்சிகள் படத்தின் மிகப்பெரிய பலமாக இருப்பதாக விமர்சகர்கள் பாராட்டியுள்ளனர்.
மண்டாடி படத்தில் சூரி கதாபாத்திரத்துக்கு ஏற்ற வகையில் தனது உடல்மொழி மற்றும் ஆக்ஷன் காட்சிகளில் கவனம் செலுத்தி நடித்திருப்பதாக விமர்சனங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக படகுப் போட்டிக்கான பயிற்சி மற்றும் கடலில் நடைபெறும் சாகசக் காட்சிகள் ரசிகர்களை கவர்ந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் சுஹாஸின் நடிப்பும், சத்யராஜின் அனுபவமான நடிப்பும் படத்திற்கு பெரும் பலம் சேர்த்தது. எ
இந்நிலையில் மண்டாடி திரைப்படத்தின் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, உலகளவில் ரூ.150 கோடி வசூலையும், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரூ.100 கோடி வசூலையும் மண்டாடி கடந்துள்ளது. இந்த சாதனை படம் வெளியான 25 நாட்களுக்குள் நிகழ்ந்துள்ளது. இதன் மூலம் சூரியின் கதாநாயகன் பயணத்தில் மண்டாடி மிகப்பெரிய வசூல் வெற்றிகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது.இது நாள் வரை ரஜினி, விஜய், சிவகார்த்திகேயன் படங்கள் மட்டுமே தமிழகத்தில் 100 வசூலை கடந்துள்ளன. அந்த வரிசையில் தற்போது சூரியும் இணைந்துள்ளார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.
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