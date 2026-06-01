மாரி செல்வராஜ் - இளையராஜா இணையும் மஞ்சணத்தி- வெளியானது பர்ட்ஸ் லுக் போஸ்டர்
தமிழ் சினிமாவில் பாரதிராஜாவிற்குப் பிறகு, மண்ணின் மணத்தையும் கிராமிய வாழ்வியலையும் அச்சு அசலாகப் பதிவு செய்யும் இயக்குநர்களில் மாரி செல்வராஜுக்குத் தனித்துவமான இடமுண்டு. கர்ணன், வாழை மற்றும் பைசன் படங்களின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அவர் இயக்கும் அடுத்த படைப்பான மஞ்சணத்தி படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் இன்று வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
'பரியேறும் பெருமாள்' படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான மாரி செல்வராஜ், தொடர்ந்து கர்ணன் , மாமன்னன் , வாழை மற்றும் தற்போது 'பைசன்' எனத் தொடர் வெற்றிகளைக் குவித்து வருகிறார். இவரது படங்கள் அனைத்தும் கிராமியப் பின்னணியைக் கொண்டிருந்தாலும், அவை பேசும் அரசியல் மற்றும் உணர்வுகள் உலகளாவிய கவனத்தைப் பெற்று வருகின்றன. அந்த வரிசையில் 'மஞ்சணத்தி' மற்றுமொரு மைல்கல்லாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மாரி செல்வராஜின் முந்தைய படங்களுக்கு சந்தோஷ் நாராயணன், நிவாஸ் கே. பிரசன்னா மற்றும் ஏ.ஆர். ரகுமான் ஆகியோர் இசையமைத்திருந்தனர். ஆனால், முதன்முறையாக இசைஞானி இளையராஜாவுடன் மாரி செல்வராஜ் கைகோர்த்துள்ளது ஒட்டுமொத்தத் திரையுலகையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
கிராமியக் கதைகள் என்றால் இளையராஜா அதில் தனது இசையால் ஆன்மாவைப் புகுத்துபவர். மஞ்சணத்தி என்ற பெயரே ஒரு வகை நாட்டு மரத்தைக் குறிப்பதால், இந்தப் படம் முழுக்க முழுக்க மண்ணின் மணத்தைச் சுமந்து வரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
இந்தப் படத்தில் நடிக்கும் நடிகர், நடிகையர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. விரைவில் இது குறித்த விவரங்கள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்படத்தை மாரி செல்வராஜின் மனைவி திவ்யா மாரி செல்வராஜ் தனது சொந்தத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரிக்கிறார்.
மாரி செல்வராஜின் உணர்வுப்பூர்வமான இயக்கமும், இளையராஜாவின் காலத்தால் அழியாத இசையும் இணையும் இந்த 'மஞ்சணத்தி', ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய திரை அனுபவத்தைத் தரும் என சினிமா வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.