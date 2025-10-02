வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By
Last Modified: வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (14:19 IST)

தேசத்துரோகியா.. தேச பக்தனா?... மம்மூட்டி & மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் ‘பேட்ரியாட்’ பட டீசர்!

தேசத்துரோகியா.. தேச பக்தனா?... மம்மூட்டி & மோகன்லால் இணைந்து நடிக்கும் ‘பேட்ரியாட்’ பட டீசர்!
மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களான மோகன் லால், மம்மூட்டி, பஹத் பாசில் மற்றும் மேலும் சில முன்னணி நடிகர்கள் நடிக்கவுள்ள மல்டி ஸ்டாரர் படம் ஒன்று உருவாகியுள்ளது. இந்த படத்தை மாலிக் புகழ் மகேஷ் நாராயணன் இயக்குகிறார். இந்த படத்துக்கு பேட்ரியாட் என தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்தின் மூலம் மம்மூட்டி மற்றும் மோகன் லால் ஆகியோர் 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இணையவுள்ளனர். கடைசியாக 2008 ஆம் ஆண்டு 20-20 என்ற படத்தில் இணைந்து நடித்திருந்தனர். இவர்களோடு பஹத் பாசில், குஞ்சாக்கோ போபன், ரேவதி, நயன்தாரா உள்ளிட்டவர்களும் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் இன்று அந்த படத்தின் டீசர் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. இராணுவ வீரர்களாக மம்மூட்டி மற்றும் மோகன்லால் ஆகியோர் நடிக்க, பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் ஒரு மிஷனுக்காக மீண்டும் ஒன்றிணைவது போன்ற கதையாக இருக்கும் என்பதை டீசர் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. 

துருவ் பட்ட கஷ்டத்தைப் பார்த்து வேறு படம் பண்ணலாமா என நினைத்தேன் –மாரி செல்வராஜ் பகிர்வு!

துருவ் பட்ட கஷ்டத்தைப் பார்த்து வேறு படம் பண்ணலாமா என நினைத்தேன் –மாரி செல்வராஜ் பகிர்வு!வாழை படத்தின் இமாலய வெற்றிக்குப் பின்னர் மாரி செல்வராஜ் துருவ் விக்ரம்மை கதாநாயகனாக வைத்து ‘பைசன்’ என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தில் துருவ் விக்ரம்மோடு அனுபமா பரமேஸ்வரன் கதாநாயகியாக நடிக்க, முதல் முறையாக மாரி செல்வராஜோடு கூடட்ணி அமைத்துள்ளார் இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் கே பிரசன்னா.

விண்வெளியில் நடக்கிறதா டாம் க்ரூஸ் & அனா டி ஆர்மாஸ் திருமணம்!

விண்வெளியில் நடக்கிறதா டாம் க்ரூஸ் & அனா டி ஆர்மாஸ் திருமணம்!ஹாலிவுட்டில் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக முன்னணி நடிகராக இருந்து வருபவர் டாம் க்ரூஸ். தொடக்கத்தில் அனைத்து விதமானப் படங்களிலும் நடித்து வந்த டாம் க்ரூஸ் தற்போது ஆக்‌ஷன் படங்களில் மட்டும் அதிகளவில் நடித்து வருகிறார்.

அடுத்து மலேசியா கார் பந்தயம்… அஜித்குமார் அணியில் இணைந்த நரேன் கார்த்திகேயன்!

அடுத்து மலேசியா கார் பந்தயம்… அஜித்குமார் அணியில் இணைந்த நரேன் கார்த்திகேயன்!தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இணையத்தில் பரவிய சாய் பல்லவியின் நீச்சல் உடை புகைப்படங்கள்.. சகோதரி பூஜா கொடுத்த விளக்கம்!

இணையத்தில் பரவிய சாய் பல்லவியின் நீச்சல் உடை புகைப்படங்கள்.. சகோதரி பூஜா கொடுத்த விளக்கம்!உங்களில் யார் அடுத்த பிரபுதேவா என்ற நடன நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பிரபலமடைந்த சாய் பல்லவி, 2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான பிரேமம் திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானார். அந்த படத்தின் வெற்றி அவரை தென்னிந்திய சினிமா முழுவதும் பிரபலமானார். அதையடுத்து தமிழில் தியா, என் ஜி கே, கார்கி மற்றும் மாரி 2 உள்ளிட்ட ஏராளமான படங்களில் நடித்தார். முன்னணி நடிகையாக இருந்தாலும் அவர் நல்ல கதாபாத்திரங்கள் உள்ள படங்களில் மட்டுமே நடித்தார்.

தனுஷின் ‘தேரே இஷ்க் மெய்ன்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பற்றி வெளியான தகவல்!

தனுஷின் ‘தேரே இஷ்க் மெய்ன்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி பற்றி வெளியான தகவல்!தமிழ் மொழியில் தனது நடிப்பு திறமையால் இரண்டு தேசிய விருதுகளை வென்ற தனுஷ் பாலிவுட்டிலும் கால்பதித்தார். 2013 ஆம் ஆண்டு ராஞ்சனா படத்தின் மூலம் இந்தியில் அறிமுகம் ஆனார். இந்த படத்தை ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கி இருந்தார். அதன் பின்னர் சில ஆண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு இந்த கூட்டணி அத்ராங்கி ரே படத்தில் இணைந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com