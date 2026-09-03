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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (14:38 IST)

திடீரென மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மமிதா பைஜூ.. படப்பிடிப்புகள் ஒத்திவைப்பா?

mamitha baiju
Written By: SIVA
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (14:38 IST)
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தமிழ் மற்றும் மலையாள திரையுலகில் இளம் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் மமிதா பைஜூ, உடல்நலக்குறைவு காரணமாக தற்போது ஓய்வில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 
 
இந்த ஆண்டு மமிதா பைஜூ நடிப்பில் வெளியான ஜன நாயகன், விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ், பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் உள்ளிட்ட படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதுடன், ரூ.200 கோடிக்கும் அதிகமான வசூலை பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், இளம் நடிகைகளில் கவனம் பெற்றவராக மமிதா மாறியுள்ளார். தற்போது பிரதீப் ரங்கநாதன் தயாரிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படத்திலும் அவர் நடித்து வருகிறார்.
 
இந்த நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன்பு டைபாய்டு காய்ச்சல் காரணமாக மமிதா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது. பின்னர் அவர் வெளியிட்ட வீடியோவில் உடல் வலி மற்றும் அலர்ஜி போன்ற பிரச்னைகளால் அவதிப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்திருந்தார். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி நடைபெற இருந்த ஓணம் நிகழ்ச்சியிலும் அவரால் பங்கேற்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
 
சிகிச்சைக்குப் பிறகு தற்போது மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் முழுமையாக குணமடைய மேலும் சில நாட்கள் ஓய்வு தேவைப்படுவதால், அவர் நடித்து வரும் திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்புகளும் தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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