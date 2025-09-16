செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (18:54 IST)

'லோகா' திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றி எதிரொலி.. அடுத்தடுத்து 7 பாகங்கள் உருவாகிறதா?

'லோகா' திரைப்படத்தின் மாபெரும் வெற்றி எதிரொலி.. அடுத்தடுத்து 7 பாகங்கள் உருவாகிறதா?
மலையாள திரைப்பட உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய 'லோகா' திரைப்படம், அதன் பிரம்மாண்டமான வெற்றியால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. சுமார் ₹30 கோடி செலவில் உருவான இந்தப் படம், உலகளவில் ₹250 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்து, மலையாள சினிமா வரலாற்றில் ஒரு புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
 
'லோகா' திரைப்படம் கேரளாவில் மட்டுமல்லாது, தமிழ்நாட்டிலும் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. இங்கு ₹15 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்துள்ள இந்தப் படம், சில நேரடி தமிழ்ப் படங்களின் வசூலை மிஞ்சியுள்ளது. இதன்மூலம், நல்ல கதைக்களம் கொண்ட படங்கள் மொழி எல்லைகளை தாண்டி வெற்றி பெறும் என்பதை 'லோகா' மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது.
 
படத்தின் பிரம்மாண்டமான வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில், 'லோகா' திரைப்படத்தை தொடர்ந்து ஏழு பாகங்களாக எடுக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இது ரசிகர்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
'லோகா' திரைப்படத்தின் வெற்றியால் உற்சாகமடைந்த தயாரிப்பாளரும், நடிகருமான துல்கர் சல்மான், தான் நடிக்கும் திரைப்படங்களுக்கு ஊதியத்துடன் கூடுதலாக வளைகுடா நாடுகள் உரிமைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
Edited by Siva

’மதராஸி’ ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி இதுவா? ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கும் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள்..!

’மதராஸி’ ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி இதுவா? ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கும் சிவகார்த்திகேயன் ரசிகர்கள்..!சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், ஏ.ஆர். முருகதாஸ் இயக்கத்தில் வெளியான 'மதராஸி' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடியதை தொடர்ந்து, அதன் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி பற்றிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

'எதிர்நீச்சல்' தொடரை வீழ்த்தியது 'சிறகடிக்க ஆசை': டிஆர்பி தரவரிசையில் ஆச்சரியம்..!

'எதிர்நீச்சல்' தொடரை வீழ்த்தியது 'சிறகடிக்க ஆசை': டிஆர்பி தரவரிசையில் ஆச்சரியம்..!சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த 'எதிர்நீச்சல் 2' தொடர், டிஆர்பி பட்டியலில் நான்காம் இடத்திற்கு சரிந்து, அதற்கு பதிலாக விஜய் தொலைக்காட்சியின் 'சிறகடிக்க ஆசை' தொடர் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. கடந்த வாரம் 'சிறகடிக்க ஆசை' ஏழாவது இடத்தில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

பார்பி கேர்ளாக பிங்க் நிற உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த ஜான்வி கபூர்!

பார்பி கேர்ளாக பிங்க் நிற உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த ஜான்வி கபூர்!தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

கருநிற கௌனில் கிளாமர் லுக்கில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த திஷா பதானி!

கருநிற கௌனில் கிளாமர் லுக்கில் அசத்தல் போஸ் கொடுத்த திஷா பதானி!பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருந்து வரும் நடிகை திஷா பதானி 'தோனி' படத்தின் மூலம் மிகவும் பிரபலமானார். அதனை தொடர்ந்து பாலிவுட்டின் முன்னணி ஹீரோக்கள் படங்களில் நடித்து வரும் அவர் தற்போது சூர்யாவின் கங்குவா திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

லோகா படம் நஷ்டமடையும் என நினைத்தோம்… துல்கர் சல்மான் பகிர்ந்த தகவல்!

லோகா படம் நஷ்டமடையும் என நினைத்தோம்… துல்கர் சல்மான் பகிர்ந்த தகவல்!துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com