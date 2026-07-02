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Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (17:05 IST)

மாளவிகா மோகனன் பீச் போட்டோஸ் செம சூப்பரு!.. ஜொள்ளுவிடும் ஃபேன்ஸ்...

malavika
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (17:05 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (17:10 IST)
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மலையாளத்தில் அறிமுகமானாலும் பேட்ட, மாஸ்டர், மாறன் போன்ற திரைப்படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் மாளவிகா மோகனன். சொந்த மாநிலம் கேரளா என்றாலும் மும்பையில் பிறந்து வளர்ந்தவர் இவர்.

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பா.ரஞ்சித் இயக்கத்தில் சியான் விக்ரம் நடித்து வெளியான தங்கலான் படத்தில் இவருக்கு நல்ல வேடம் கிடைத்தது. தமிழ் சினிமா மட்டுமின்றி மலையாளம், தெலுங்கு மற்றும் ஹிந்தி படங்களில் நடித்துள்ளார்.

பாலிவுட்டில் எப்படியாவது ஒரு இடத்தை பிடிக்கவேண்டும் என்பது இவரின் ஆசை. ஆனால், இப்போதுவரை அது நடக்கவில்லை. எனவே, தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தனது கவர்ச்சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.

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அந்த வகையில், கடற்கரையில் கவர்ச்சி உடையில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார். இதைப்பார்த்து ரசிகர்கள் ஜொள்ளுவிட்டு வருகிறார்கள்.

மாளவிகா மோகனன் பீச் போட்டோஸ் செம சூப்பரு!.. ஜொள்ளுவிடும் ஃபேன்ஸ்...

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