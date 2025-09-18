வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 18 செப்டம்பர் 2025 (10:04 IST)

இந்தி படங்களை இதனால்தான் தவிர்க்கிறேன்… மாளவிகா மோகனன் சொல்லும் காரணம்!

ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன். இவரின் தந்தை மோகனன் பாலிவுட்டில் முன்னணி ஒளிப்பதிவாளராக திகழ்கிறார். அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன்.

பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவான தங்கலான் படத்தில் நடித்தார். அந்த படம் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டுகளைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாகப் பெரிய வெற்றியைப் பெறவில்லை. நடிப்பில் மாளவிகாவுக்குக் கிடைத்த ரசிகர்களை விட, அவரின் புகைப்படங்கள் மூலமாக கிடைத்த ரசிகர்கள்தான் அதிகம். இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பகிரும் புகைப்படங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் லைக்ஸ்களைக் குவித்து வருகின்றன.

தொடர்ந்து தமிழ் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிப் படங்களில் கவனம் செலுத்தும் மாளவிகா இந்தி படங்களைத் தவிர்ப்பதாகக் கூறியுள்ளார். இது சம்மந்தமாகப் பேசியுள்ள மாளவிகா “தற்போது இந்தி படங்களில் நடிப்பதைத் தவிர்த்து வருகிறேன். அதற்குக் காரணம் திரைக்கதைதான். பல கதைகள் வந்தன. ஆனால் எதுவும் வித்தியாசமாக இல்லை. ஒரு கதாபாத்திரம் என்னை உற்சாகப்படுத்தினால் மட்டுமே நடிக்கிறேன். ஒரு படத்துக்காக ஆறு மாதம் செலவிடுகிறோம் என்றால் அதில் நம்மை உற்சாகப்படுத்தும் ஏதோ ஒன்று இருக்க வேண்டும்” எனக் கூறியுள்ளார்.

